Jäger wollen Jagdrecht für Wolf

Ausgezeichnet

Der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes Brandenburg, Matthias Schannwell, ehrte aus dem Jagdverband Altkreis Seelow in Platkow:

■ Mit dem Verdienstabzeichen des Landesjagdverbandes in Bronze: Fritz Busse aus Seelow und Ronald Hensel aus Döbberin

■ Mit dem Bläserabzeichen des Landesjagdverbandes in Gold: Heike van Reekum aus Platkow; in Silber: Kurt Stark aus Lietzen; in Bronze: Hilmar und Clemens Schwärzel aus Müncheberg