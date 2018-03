Junge Models und alte Püppchen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Models präsentieren auf erleuchteten Laufstegen Blusen, Kleider und Accessoires. Feuershows erhellen die Nacht. Gastronomen bieten vor den Geschäften spezielle Leckereien an. Am Sonnabend steigt in Fürstenwalde die neunte Shoppingnacht.

Bodo Habermanns Models sind schon angekleidet. Fertig frisiert sitzen sie auf Regalen. Das können sie, denn sie sind eher klein. Ganz aktuell sind ihre luftigen Kleidchen und Latzhosen auch nicht – die meisten der Püppchen tragen ihre Sachen seit mehr als 50 Jahren. „Spielwaren im Wandel der Zeit“ heißt die Ausstellung, die der Spielwarenladen in der Eisenbahnstraße für die Shoppingnacht vorbereitet. „Die ältesten Sachen stammen aus den 1930er-Jahren“, sagt Bodo Habermann. Schon seine Mutter und sein Großvater betrieben das Geschäft. Da lagert so mancher Schatz auf dem Dachboden. „Wir haben es schon mal mit Glücksrad und Mal-Angeboten versucht, aber das interessiert die Kinder nicht mehr“, sagt der 64-Jährige. Darum nun die historischen Spielwaren. Verkäuflich sind die Raritäten nicht, betont Habermann. Das restliche Sortiment natürlich schon.

Rund 50 Händler präsentieren ihre Angebote am Sonnabend, von 17 bis 23 Uhr, in besonderer Atmosphäre. Musik, Feuershows, Lichtspiele, Spezialitäten von Grill und Spieß, Süßes, Köstlichkeiten aus Vietnam und der französischen Küche kündigen die Organisatoren an. Veranstaltet wird die Shoppingnacht von der Arbeitsgruppe „Unternehmen der Innenstadt“ im Wirtschaftsförderverein Fürstenwalde/Spree und der Stadt.

Bianca Bochhann, Inhaberin des „36 Grad“, lässt ihre Models über einen 50 Meter langen, türkisfarbenen Teppich laufen. Um 19 Uhr wird er auf dem Platz am Stern ausgerollt. Ab 19.30 Uhr setzen die jungen Damen ihre Füße darauf. „Locker und luftig, viele kastige Schnitte und alles ein bisschen kürzer“, nennt die 33-Jährige Charakteristika der neuen Kollektion. Blusen mit Carmen-Ausschnitt und Trompeten-Ärmeln, die aus Jeans-Stoff gemacht zu sein scheinen, sind in Wirklichkeit leicht und fließend. Rund 20 Models präsentieren rund 60 Outfits. Die Shoppingnächte gehören für ihr Geschäft zu den umsatzstärksten Tagen, sagt Bianca Bochhann.

In der Fürstengalerie schreiten die Models des Tanzkreises über den Laufsteg, zeigen Blusen, Kleider und mehr aus der Frühlings- und Sommerkollektion des Modekaufhauses Moses. „Was sie tragen, kann ich erst kurzfristig entscheiden, weil ich nicht weiß, was bis Ende der Woche vergriffen ist“, erklärt Geschäftsleiterin Doreen Witt.

Mit Brillengestellen aus Holz, Stein und Horn will das Team von Schmutzler Optik Kunden überraschen. „Vom Gewicht und vom Materialeinsatz sind sie den Kunststofffassungen ähnlich“, sagt Mitarbeiterin Vicky Pieske. Pfirsichbaum, Kirsche und Birke gehören zu den verarbeiteten Hölzern. „Der Termin der Shoppingnacht ist gut gewählt, kurz vor Ostern“, findet Inhaberin Gabriele Schmutzler. Den Beitrag von 80 Euro zahle sie gern. „Finanziell lohnt sich das, wir haben immer besondere Sachen, das wissen die Leute schon.“

Nicht ganz so zufrieden ist Bodo Habermann, dessen Geschäft etwas weniger zentral liegt. „Alles konzentriert sich auf den Marktplatz, wir sind hier nur Beiwerk“, sagt er. Dieses Mal hätten die Organisatoren sogar vergessen, seinen Laden mit Flyern zu beliefern, beim vorangegangenen Mal habe er, anders als die anderen, keine beleuchtete Tüte als Dekoration erhalten.