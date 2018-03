Agentur schult kreativ Tätige

MOZ

Lieberose Die Brandenburger Agentur für Kultur und Kreativwirtschaft lädt am 6. April zu einem Workshop in die Lieberoser Darre ein. Die Arbeit der Agentur, die ihren Hauptsitz in Potsdam hat, startete im Herbst 2017. Die Agentur unterstützt regional aktive Kultureinrichtungen und Kreativunternehmen bei der Vernetzung untereinander und mit Unternehmen aller Branchen. Zweiter Schwerpunkt ist das Coaching von Kreativen und Kulturschaffenden im Hinblick auf die Kernthemen Wirtschaftlichkeit, Marktfähigkeit und Einzigartigkeit. Dabei verfolgt die Agentur das Ziel, zusätzlich – auch betriebswirtschaftliche – Kompetenzen zu erlangen.

An den neu installierten Agenturstützpunkten in Potsdam, Boitzenburg, Neuruppin, Lieberose und Oranienburg fanden bereits Coaching und Vernetzungsveranstaltungen statt. Das Angebot soll nun an die regionalen Gegebenheiten, auch im Raum „südöstliches Brandenburg“ angepasst werden, teilt die Agentur mit.

In Lieberose steht am 6. April (17 bis 19 Uhr in der Darre) das Thema „Pressearbeit – Wie erreiche ich die Öffentlichkeit?“ auf der Tagesordnung.

Infos und Kontakt unter: www.kreativagentur-brandenburg.de