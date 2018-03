Taufnamen gesucht

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Seit 22 Jahren laden die Märkische Oderzeitung und der Tierparkförderverein in Kooperation mit dem Angermünder Bildungswerk am Ostersonntag zum Familienfest in den Tierpark ein und jedes Jahr kommen tausende Besucher aus Nah und Fern. Im vergangenen Jahr waren es 2000 Gäste, die sich trotz des ungemütlich kalten Wetters auf den Weg machten.

Am 1. April ist es wieder soweit. Um 13 Uhr beginnt das bunte Spektakel. Auf die Besucher wartet ein unterhaltsames Programm mit Musik, Tanz und lustigen Wettspielen. Zu den Urgestalten der MOZ-Osterfete gehören der Osterhase, der bunt gefärbte Eier und Schokohasen an die kleinen Besucher verteilt, sowie Clown Kaily, der immer wieder für Spaß und gute Laune sorgt. Ein Klassiker der MOZ-Osterfete ist auch die Tiertaufe. Zwei kleine Ziegenlämmchen warten auf putzige Namen. Und die dürfen wieder die Besucher auswählen. Wessen Namensvorschläge gewinnen, der darf nicht nur die Taufzeremonie mitmachen, sondern sich auch über eine Jahreskarte für den Angermünder Tierpark freuen. Die winkt übrigens auch allen, die sich für eine Tierpatenschaft entscheiden. Tierpaten unterstützen den Tierpark mit einem finanziellen Obolus, der je nach Art zwischen zehn und 200 Euro im Jahr liegt. Man kann sich sein Patentier aus der großen Tierparkfamilie selbst aussuchen, ob es ein Meerschweinchen, ein Kattaäffchen, Pony oder Kamel sein soll. Natürlich kann man auch Tierpate für die kleinen Zicklein werden. „Wir möchten 22 neue Paten zur 22. MOZ-Osterfete gewinnen“, sagt Melanie Stodtmeister, Vorsitzende des Tierparkfördervereins, der die Patenschaften 2013 zum 50. Geburtstag des Tierparks ins Leben gerufen hatte. Auch die MOZ ist seitdem Pate für Weißbüscheläffchen Zappa.

„Jeder Tierpate erhält eine Urkunde mit Namen und Foto seines Schützlings“, erklärt Melanie Stodtmeister. Außerdem können die Paten eintrittsfrei in den Tierpark, um jederzeit ihr Patentier besuchen zu können. Mit den Spenden aus den Patenschaften kann der Tierpark unter anderem Futter und medizinische Behandlungen bezahlen.