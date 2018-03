Grünes Licht für Familiengarten 2.0

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ohne Gegenstimme hat das erste Maßnahmenpaket für den Familiengarten 2.0 jüngst den Hauptausschuss der Stadt passiert. Das Papier sieht – auf der Grundlage der Studie von INIK aus 2017 sowie des beschlossenen Leitbilds „Erlebnis am Finowkanal“ – Investitionen und Instandhaltungen bis 2024 in einem Volumen von knapp zwei Millionen Euro vor. Diese Umsetzungskonzeption wurde durch die Abgeordneten nahezu einmütig gebilligt. Ebenso wie die geplante Personalaufstockung.

Vorgesehen sind zwei zusätzliche Stellen: ein Familiengarten-Leiter sowie ein Vorarbeiter. Strittig war im Ausschuss allein die Frage, wann die Chef-Stelle geschaffen wird. Erst 2019, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, oder noch 2018, wie von einigen Abgeordneten angeregt. Dezernentin Petra Stibane verteidigte die Idee der Rathausspitze. Der Familiengarten funktioniere. Ein akuter Handlungsbedarf sei nicht erkennbar. Im Übrigen ginge eine Freigabe 2018 nur über einen Nachtragsetat. Der wiederum koste Zeit und Mühe. Und ein echter Zeitgewinn sei nicht zu erwarten, so die Dezernentin. Zumal vor einer Ausschreibung auch noch das Anforderungsprofil sowie die Stellenbewertung erarbeitet werden müssen, wie Bürgermeister Friedhelm Boginski ergänzte. Im Herbst lege die Verwaltung den Entwurf für den Haushalt 2019 vor. Und mit ihm den Stellenplan fürs kommende Jahr.

„Ich finde, diese Mühe sollten wir uns schon machen“, erklärte Hardy Lux (SPD) und dachte für die kommende Parlamentssitzung über einen möglichen Änderungsantrag in dieser Position nach. „Ich bin strikt dagegen, den Stellenplan noch mal anzufassen“, konterte Götz Trieloff (FDP). Er könne bei der Leiter-Stelle keine Eilbedürftigkeit erkennen. Da gebe es andere Themen, die dringender seien. „Wir müssen nicht in Aktionismus verfallen“, befand auch Carsten Zinn (Unabhängiges Wählerbündnis). Ihm sei die Struktur viel wichtiger. Es müsse endlich ein Amt für Freizeit und Tourismus kommen, so seine Forderung. Und dorthin gehöre dann auch der einstige Laga-Park.

Zu den wichtigsten Projekten im Familiengarten gehört laut Maßnahmenpaket die Ertüchtigung der Stadthalle. In diese soll bis 2024 alles in allem eine Dreiviertelmillion Euro fließen. Vor allem in den Lärmschutz sowie in die Dachsanierung muss dort investiert werden. Für immerhin 126 000 Euro sollen 2019 aber auch neue Stühle angeschafft werden, eine Voraussetzung, um das Veranstaltungssegment auszubauen.

Das letzte Wort in Sachen Umsetzungskonzept haben am Donnerstag die Stadtverordneten. Die tagen ab 18 Uhr öffentlich am Ort des Geschehens, im Familiengarten.