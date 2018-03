Windpark bei Grüntal

Olav Schröder

Sydower Fließ (MOZ) Für die Aufstellung von rund zehn Windkraftanlagen zwischen Grüntal und Tuchen hat die Gemeinde Sydower Fließ die Erarbeitung einer Planung beschlossen. Wird diese genehmigt, können dort, im Bereich von Sydower Fließ, bis etwa dreizehn Anlagen entstehen.

Auf beiden Seiten der Gemarkungsgrenze zwischen Sydower Fließ und Breydin gibt es Bestrebungen, Windkraftanlagen aufzustellen. Auf dem Territorium von Sydower Fließ sollen nach den aktuellen Überlegungen vier Anlagen im nördlichen und acht im südlichen Bereich errichtet werden, sagte Niels Niesken von der NWind GmbH in der Gemeindevertretersitzung in Tempelfelde. Das mittelständische Unternehmen aus Hannover plant, baut und betreibt Windenergieanlagen und ist für den nördlichen Bereich zuständig. Die WPD AG aus Bremen plant den südlichen Teil in enger Abstimmung mit der NWind. Wie viele Windräder sich in dem Windeignungsgebiet 37 nördlich der Straße von Grüntal nach Tuchen einmal drehen werden, hänge wesentlich auch von den Festlegungen der jetzt zu erarbeitenden beiden Bebauungspläne ab, sagte Niels Niesken. Die beiden Unternehmen würden sich nach aktuellen Stand etwa zehn Anlagen vorstellen. Auch wenn im Nordbereich die Aufstellung von fünf Anlagen möglich sei, will die NWind nur vier aufstellen. Die Nabenhöhe soll bis zu 160 Metern und der Rotordurchmesser bis zu 138 Metern betragen, nannte Niescken die aktuellen Vorstellungen der Planer. Pro Anlage werde mit einer Leistung von 3,5 Watt gerechnet. Wegen der Hochspannungsleitung soll ein Windrad etwas kleiner ausfallen. Für den südlichen Bereich betrage der Rotordurchmesser 158 Meter und die Nabenhöhe 170 Meter. Für den Bau eines gemeinsamen Umspannwerks für alle Anlagen gebe es bereits eine Zusage der e.dis. Für die Zuwegung soll von Grüntal aus ein bestehender Weg mit einem neu anzulegenden Abschnitt genutzt werden. Die Straße, die gegenwärtig nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen ausgelegt ist, will der Bauherr komplett erneuern und für schwere Baufahrzeuge ertüchtigen.

Die Gemeinsame Landesplanung hat laut Beschlussvorlage bereits im Januar erklärt, dass die Planungsabsichten mit den Zielen der Raumordnung grundsätzlich vereinbar sind, jedoch die Aufstellung von Bebauungsplänen erforderlich sei.

Die Planer sehen vor, dass die Auslegung des Vorentwurfs im Mai erfolgen könnte. Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen könnte der Entwurf des Bebauungsplans im zweiten Quartal 2019 für weitere Stellungnahmen ausgelegt werden.

Bürgermeister Klaus-Peter Blanck fragte nach den Geräusch-Emissionen und drang auf eine Visualisierung der Planung mit verschieden hohen Windrädern, um eine Vorstellung von dem künftigen Landschaftsbild zu erhalten. Nils Niescken sagte dies zu, zumal auch im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans diese Visualisierung erfolge. Alle Grenzwerte würden eingehalten. Der Standort liege relativ weit von der Ortsbebauung entfernt. Angesichts der Hauptwindrichtung aus Westen sei es auch günstig, dass sie Windräder östlich von Grüntal errichtet werden sollen.

Vorgesehen sei, dass vor Ort eine Betriebsstätte für die Windkraftanlagen gegründet werde, der Eigentümer des Windparks somit im Ort ansässig sei, sagte Nils Niescken auf eine Nachfrage von Jürgen Giese. Mindestens 70 Prozent der Gewerbesteuer würden somit in der Gemeinde Sydower Fließ und nicht in Hannover gezahlt.

Die sogenannte Befeuerung der Windräder sowie der Brandschutz spielten ebenfalls eine Rolle in der Gemeindevertretersitzung. Die blinkenden Warneinrichtungen für Hubschrauber und Flugzeuge gehören zu den viel kritisierten Eigenschaften von Windkraftanlagen. Nils Niesken sprach sich grundsätzlich für Systeme aus, die sich nur bei Bedarf - wenn sich also Flugzeuge nähern - anschalten. Die rechtlichen Regelungen sehen vor, dass Anlagen mit einer Höhe von mehr als 150 Metern auch am Turm Warnlichter erhalten. Alle Windräder in dem Eignungsfeld werden auf jeden Fall gemeinschaftlich blinken. Vorgaben zur Befeuerung werden im Bebauungsplan aufgenommen. Gegen mit einem sogenannten Gondellöschsystem ausgestatteten Anlage gebe es laut Gutachten keine Brandschutzbedenken.

Die Gemeindevertretung stimmte schließlich der Aufstellung der beiden Bebauungspläne Windpark Grüntal Süd sowie Nord mehrheitlich zu.