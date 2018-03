Ideale wie in Beton gegossen

Klaus Kleinmann

Wandlitz (MOZ) Sozialistisches Paradies, FDJ-Schloss am Bogensee, Traumort der DDR. Solche und ähnliche Schlagworte hörte man am Sonntag immer wieder, als auf der Kulturbühne im Wandlitzer Goldenen Löwen der rbb-Dokumentation "Geschichte(n) in und um den Bogensee" über die Leinwand lief.

Veranstalter war das Kulturamt Wandlitz. Der perfekt bebilderte und inhaltlich wunderbar weichgespülte Streifen begann - nach Meinung Einzelner zu opulent - mit dem Besitztum von Goebbels und den ebenso pikanten wie kafkaesken Umständen seiner Präsenz samt Geliebter an diesem wunderschönen Fleckchen Erde.

Nach dem Krieg kam es bald in den Besitz der neu gebildeten FDJ, die dort ihre Jugendhochschule "Waldhof am Bogensee" errichtete. Dr. Dieter Luhn, ehemaliger Dozent in Bogensee, kritisierte im persönlichen Gespräch, dass der Film nicht auf die Anfangsphase der FDJ-Hochschule einging: Wegen fehlender Räumlichkeiten entstand bald eine Barackenstadt. 1950 taufte man sie "Jugendhochschule Wilhelm Pieck". Ab 1951 entfaltete sich eine gigantische Bautätigkeit. Walter Ulbricht soll ein "Denkmal für die DDR" verlangt haben. Also wurde nicht gekleckert, sondern richtig geklotzt: In vier Jahren Bautätigkeit betonierte man die damals astronomische Summe von acht Miollionen DDR-Mark in den Sand.

Das Resultat war vom Allerfeinsten: Ein riesiger Komplex mit Hörsaalgebäuden, Schlafsälen für bis zu 800 Studenten, Wohngebäuden für Lehrpersonal und Angestellte, eine komplette Infrastruktur in malerischer Umgebung entstand. Wer hier Student war, hatte es gut, denn der Lehrbetrieb war streng, aber erste Sahne, und auch sonst war immer etwas los. Sportveranstaltungen, Musik, Tanz, Filme, Disco, Kneipe, Friseur, Konsum. Der Film erweckt den Eindruck, man habe dadurch ganz gezielt die Studenten vom DDR-Alltag fern halten wollen: Wozu diesen goldenen Käfig verlassen, wenn außen herum nur sozialistische Tristesse herrschte? Doch Dr. Heinz Kruse, auch er einst Dozent an der "Wilhelm Pieck", widerspricht vehement: Man habe immer den - allerdings organisierten - Kontakt zur Außenwelt gesucht, etwa bei Fabrikbesuchen, Ernteeinsätzen, Spartakiaden und Schulhospitationen.

Kontakte waren sogar das A und O des Hochschulbetriebs, denn aus aller Herren Länder kamen Studenten ins ferne Bogensee, um hier zu lernen und ihre Heimat voranzubringen. Aus Chile, Angola, Mali, Kuba, Moçambique, Jemen, Tansania, Vietnam und vielen, vielen anderen Ländern trudelten sie scharenweise ein, teilweise illegal und unter falscher Identität. Manche wurden nach ihrer Rückkehr inhaftiert oder gar ermordet. Andere leisteten wichtige Aufbauarbeit. Ein Bürgermeister von Hanoi soll Wilhelm-Pieck-Schüler gewesen sein. Studenten aus dem westlichen Ausland, ja sogar Westdeutsche, waren dabei, auch noch nach dem Mauerbau. Filmemacherin und Autorin Dora Heinze hätte da klarere Akzente setzen können.

Der Traum von einer neuen, besseren Welt, von internationaler Solidarität, vom gerechten Kampf für eine glückliche Zukunft - hier wurde er gelebt. Wer diese Erfahrungen in seiner Jugend aufsaugen durfte, vielleicht noch durch ein internationales Techtelmechtel versüßt, den ließ das nie mehr los. Marasmus der Betonköpfe im Staatsapparat, Stasiterror, Schießbefehl, Politknast in Bautzen, Ruinen schaffen ohne Waffen, - das hat die DDR kaputt gemacht, nicht aber die Ideale.

Bogensee heute? Kariöser Beton, sperriger Bombast, ein bodenloses Groschengrab. Aus der Traum. Für viele muss das sehr, sehr bitter sein - der glattgekämmte Film von Frau Heinze plätschert mit schönen Bildern darüber hinweg. Hoffentlich gelingt es wenigstens dem Verein Akademie Bodensee e. V., die Gebäude zu retten, auch wenn ein sinnvolles Nutzungskonzept bisher noch in weiter Ferne liegt.