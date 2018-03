Adrenalin verdrängt die Kälte

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Die vielen Eindrücke müssen die 14 Aktiven aus Bernau erst einmal verdauen. Margitta May, die Abteilungsleiterin Winterschwimmen und stellvertretende Vorsitzende beim SV Grün-Weiß Bernau-Waldfrieden 1951, hat sich kleine Notizen auf Zetteln gemacht, damit sie nichts vergisst. Denn die Weltmeisterschaft im Winterschwimmen in Tallin Anfang März werden die Teilnehmer so schnell nicht vergessen. Zwölf der Bernauer stiegen ins eiskalte Hafenbecken der estnischen Hauptstadt und taten es 1500 Schwimmern aus 40 Ländern gleich.

Dass in der Luft bis zu minus 17 Grad Celsius und in der Ostsee nur eineinhalb Grad herrschten, sei dabei fast nebensächlich gewesen, schwärmt die 61-Jährige. "Wir hatten so viel Adrenalin im Körper, da hat man das gar nicht so wahrgenommen", erzählt die Schwimmerin. Das Sonntags-Training im Liepnitzsee hat sich bezahlt gemacht. Wobei eine Weltmeisterschaft natürlich nach ganz strengen Regeln verläuft.

"In zwei großen beheizten Zelten waren die Umkleiden. Wir sind vor dem Aufruf in ein noch wärmeres Vorzelt gegangen, wo auch ein Bildschirm hing. So konnten wir verfolgen, was gerade im Schwimmbecken abgeht", berichtet die Teilnehmerin. Wurde der Name aufgerufen, ging es hinaus. "Der Jubel war riesig, alle haben die Schwimmer angefeuert", freut sich die Bernauerin. "Da spürt man die Kälte gar nicht mehr." Dann im Wasser mussten die Schultern unter Wasser sein, sonst drohte die Disqualifikation. Nach dem Signal, abstoßen, und los!

Sybille Bielig von den Eisheiligen konnte über die 25 Meter Freistil eine sehr gute Zeit erzielen, ebenso Werner Mauks bei den Männern von 65 bis 69 Jahren über 25 Meter Brust. Nur fünf Sekunden hinter dem Führenden schlug der 66-jährige Zepernicker an. Der Höhepunkt für die Teilnehmer war eine Mixed-Staffel, die Sybille Bielig und Werner Mauks gemeinsam mit zwei Dänen schwammen. Sie nannten sich "Bernau Nuts", freut sich Margitta May noch immer über die Idee. Denn die beiden Dänen kamen aus einem Ort, der von dem dänischen Wort Nüsse abgeleitet ist. Von 30 Mannschaften holten sich die Nuts den 15. Platz. "Das ist wirklich gut", lobt die stellvertretende Vereinsvorsitzende.

Die Freude über die Teilnahme beseelt alle Bernauer Eisheilige noch. So sei es einfach schön gewesen, Freunde aus allen Ländern von früheren Meisterschaften wiederzutreffen, sich anzufeuern und zu beglückwünschen. "Die Atmosphäre war unbeschreiblich", erzählt die Winterschwimmerin. "Es ist einfach so, dass man dann über sich hinauswächst."

Die Zeit wurde auch genutzt, um die Stadt zu besichtigen. Matthias Müller, der Sohn des Vereinsvorsitzenden Dietmar Müller und Talliner, führte die Gruppe. "Da hatten wir natürlich die Informationen aus erster Hand", lobt Margitta May. (li)

Bis zum 21. April gehen die Eisheiligen noch jeden Sonntag in den Liepnitzsee. Treff ist immer 9.45 Uhr auf dem Parkplatz an der B 273. Wer mitmachen möchte, kann vorbeischauen.