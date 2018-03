Der kleine Bruder des Grumsin

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Der Stadtwald in Angermünde soll als Erlebnisort ergänzend zum Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin touristisch aufgewertet werden. Damit soll der Grumsin geschont und um barrierefreie Alternativen für Besucher ergänzt werden.

Hohe Buchenhallen, zarte Buschwindröschenteppiche, kleine Quellen und Tümpel und ganz viel Stille – das erleben Spaziergänger nicht nur im streng geschützten Buchenwald Grumsin, der von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Fast genauso schön präsentiert sich der Angermünder Stadtwald, der den Wolletzsee umarmt und sozusagen äußere Pufferzone für den Grumsin ist. Hier ließe sich die besondere landschaftliche Schönheit und Flora und Fauna eines Buchenwaldes auch erleben, ohne dass Heerscharen von Touristen in den sensiblen Schutzwald Grumsin strömen müssten, finden die Stadtverordneten der Fraktion SPD/Bündnisgrüne/FDP und sorgten mit einer kühnen Idee für Diskussionen.

Sie wollen den Stadtwald touristisch aufpeppen mit Wanderwegen, Toiletten, Rast- und Parkplätzen und hatten sogar die Vision eines Baumwipfelpfades. Kurzum, der Stadtwald soll als attraktive Alternative beziehungsweise Ergänzung zum Unesco-Weltnaturerbe erlebbar gemacht werden, sozusagen als kleiner Bruder des Grumsin. Der Grumsin sei aufgrund seines hohen Schutzstatus in seinen Ausbau- und Erlebnismöglichkeiten begrenzt. Neue Wegeführungen seien kaum mehr möglich und vor allem für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nicht begehbar. Zudem sei die Belastung für die Kernzone und für Altkünkendorf durch Touristen schon jetzt relativ hoch, argumentieren die Einreicher der Beschlussvorlage.

Der Stadtwald als vorgelagerte Erholungsstätte würde eine Entlastung sein, denn Angermünde wolle als staatlich anerkannter Erholungsort weitere Touristen anlocken und gerade mit der reichen Natur werben. Durch den Ausbau des Stadtwaldes würden neue Erlebnisräume geschaffen, die sich auch mit dem Strandbadprojekt sowie dem geplanten Herzwanderweg in Zusammenarbeit mit der Fachklinik Wolletzsee verknüpfen ließen.

Obwohl es Skeptiker in der Stadtverordnetenversammlung gibt, was vor allem die Finanzierung des ehrgeizigen Projektes betrifft, wolle man die Idee nicht gleich verwerfen, sondern in den Evaluierungs- und Kommunikationsprozess zum Grumsin und zur Tourismusentwicklung einbringen, der derzeit beginnt.

Angermünde wird bei Genehmigung der Förderung auch Partner im Interreg-Projekt „Buchenpower – Welterbe Buchenwälder/ Stärkung einer ökosystem-basierten nachhaltigen Entwicklung“, das in Kooperation mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und deren wissenschaftlicher Begleitung gestartet werden soll. Darin ist Angermünde Modellstadt für andere Unesco-Welterbestätten in zehn europäischen Ländern und entwickelt Strategien und Lösungen zur Akzeptanz und optimalen Zusammenarbeit zwischen Schutzgebiet und Kommune, zwischen den verschiedenen Interessengruppen und für eine nachhaltige touristische Entwicklung, von der die gesamte Region profitieren könnte. Weitere Partner in diesem Arbeitsfeld des Projektes sind der Nationalpark Paklenica in Kroatien, der Nationalpark Kalkalpen in Österreich, das National Forest Centre in der Slowakei und der Slovenia Forest Service in Slovenien sowie die Stadt Starigrad. Geplant sind unter anderem Workshops zur Situationsanalyse und Strategieentwicklung sowie eine internationale Konferenz, für die Angermünde Gastgeber sein würde.

Dieses Projekt, das von 2019 bis 2021 laufen soll, wird zu 95 Prozent gefördert. Die Stadt Angermünde beteiligt sich mit insgesamt 8000 Euro Eigenanteil, profitiert jedoch vom internationalen Netzwerk, der fachlichen Begleitung und dem Erfahrungsaustausch. In diesem Zusammenhang könne auch die Idee zur Entwicklung des Stadtwaldes weiter reifen und Förderquellen ausfindig gemacht werden.