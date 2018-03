Streit um Abholzung von Alleen

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) 51 Menschen starben im vergangenen Jahr bei sogenannten „Baumunfällen“ in Brandenburg, 882 wurden verletzt. Aufgrund dieser Zahlen ist jetzt ein Streit über die Abholzung der traditionellen Allen an den Straßen entbrannt.

„Wir sollten diskutieren, ob wir die große Menge an Alleen brauchen, an denen nur einen halben Meter neben der Straße der Baum steht. Wollen wir die Todeszahlen signifikant senken, müssen wir an allen Alleen Leitplanken anbringen oder einsehen, dass wir nicht jede Allee erhalten können.“ Es waren deutliche Worte, mit denen der Präsident der Landesverkehrswacht, Rainer Genilke, in einem Interview mit dieser Zeitung auf die vor einer Woche veröffentlichte Unfallstatistik reagiert hat. Genilke ist auch CDU- Abgeordneter des Landtags.

Die Entwicklung der Unfälle ist signifikant: Jeder dritte Unfalltote im Land ging 2017 auf das Konto von Baumunfällen. Gegenüber 2016 war die Zahl der Verletzten um fünf und die der Toten gar um 70 Prozent gestiegen. Und vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Verkehrstoten bundesweit sank, während sie in Brandenburg deutlich anstieg, erhält die Frage nach den Alleen eine besondere Bedeutung. Denn Fakt ist auch: Von den rund 6300 Kilometern Bundes- und Landesstraßen in Brandenburg sind etwas mehr als zwei Drittel von Gehölzen gesäumt.

„Die Alleen sind eine Besonderheit Brandenburgs, für die wir auch touristisch werben. Dann können wir aber nicht gleichzeitig eine Debatte über ihre Abholzung führen.“ Mit diesen Worten reagierte am Montag die verkehrspolitische Sprecherin der Linken, Anita Tack. Sie ist ebenfalls Landtagsabgeordnete und war bis 2009 auch Präsidentin der Landesverkehrswacht. Richtig sei zwar, „dass wir alles dafür tun müssen, dass es überhaupt keine Getöteten im Straßenverkehr mehr gibt“, meint Tack. Doch die Vernichtung der Alleen, für deren Erhalt und Erneuerung in den vergangenen Jahren Millionenbeiträge ausgegeben wurden, sei „der falsche Weg“.

Das Hauptproblem besteht laut der Linken-Politikerin darin, „dass das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit von vielen noch immer als Kavaliersdelikt betrachtet wird“ und dass man sich insbesondere nicht an das für viele Alleen-Abschnitte vorgeschriebene Tempo-70-Konzept halte. „Dass man daran aber mit dem Abholzen der Alleen etwas ändern könnte, ist ein Trugschluss“, meint Tack. „Im Gegenteil: Damit würden wir den Rasern nur suggerieren, dass sie Recht haben, und sie auffordern, noch schneller zu fahren.“ Stattdessen plädiert die Linken-Politikerin für eine noch strengere Einhaltung der Regeln, sprich mehr Verkehrskontrollen.

Dass man den Verkehrsteilnehmern noch deutlicher bewusst machen müsse, dass „Alleen keine Fehler verzeihen, wo man sonst vielleicht in den Graben oder auf ein Feld neben der Straße fahren würde“, meint der Sprecher des Innenministeriums, Ingo Decker. Das Abholzen der Alleebäume hält auch er für den falschen Weg.