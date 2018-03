Kunstführung mit praktischem Ansatz

Fabian Sauer

Bernau (MOZ) Seit Anfang März lädt die neue Ausstellung in der Galerie Bernau zum Erkunden von geometrischen, dem Konstruktivismus verschriebenen Skulpturen ein. Unter dem Titel "Konkret" gewährt Künstlerin Zora Jankovic Einblicke in ihr Schaffen und Denken durch räumlich verschränkte Skulpturen aus Stahl und Beton. Dazu gesellen sich analoge Fotografien abstrakter Räume und Körper.

Um die Faszination dieser Werke auch jungen Besuchern nahe zu bringen, luden Galerie-Leiterin Ann-Kathrin Rudorf und Künstlerin Zora Jankovic am Sonnabend zur Kinderkunstführung mit praktischem Ansatz. Dabei durften die jungen Teilnehmer die Stein-Skulpturen und Fotografien ausgiebig inspizieren und der Künstlerin Fragen stellen. Um allerdings noch mehr hinter das Geheimnis der Kunst von Zora Jankovic zu steigen, konnten sie sich auch selbst am Schaffen von Kunst probieren. Ausgestattet mit Holzspatel, Ton, Formen und Pappkartons formten die Kinder unter Anleitung zunächst eine Gussform für die eigene Skulptur. "Wie die Künstlerin müssen auch die Kinder im Negativ arbeiten", erklärte Ann-Kathrin Rudorf die Herangehensweise. "Das ist schon eine kleine Denkaufgabe, da man das Konzept von hinten aufwickeln muss. Man muss sich vorher überlegen, was man erreichen möchte und wie man das am besten schafft."

So wurden die Pappschachteln unter professioneller Anleitung zunächst mit Ton ausgekleidet und dann mit markanten Gegenständen oder Formen befüllt, die am Ende wiederum der eigentlichen Gips-Skulptur ihre Form gaben. Steine, Kugeln oder die Plastikform einer Pralinenschachtel wurden so zu formgebenden Mustern. Und auch die jungen Teilnehmer ließen ihrer Kreativität freien Lauf, kreierten kleine Labyrinthe oder dekorierten ihr Werk mit dem Anfangsbuchstaben ihres Namens, wie die zehnjährige Mitja. "Ich bastele schon sehr gerne. In der Schule arbeiten wir auch grade an einem Bühnenbild", verriet die junge Ladeburgerin. Die Gips-Arbeit und Führung durch die Galerie fand Mitja denn auch "sehr interessant". "Als Haus könnte ich mir Figuren allerdings nicht vorstellen", verriet sie beim neugierigen Beäugen der Skulpturen aus Stahl und Beton. (sub)