Sortenvielfalt nach Bedarf

Zarte Pflänzchen: Tino Schulz begutachtet die Kohlrabi-Pflänzchen in seinem Gewächshaus. Im Vordergrund steht Salat. Aufgrund der kalten Nächte muss das Gemüse wohlbehütet werden und wird über Nacht mit Vlies abgedeckt. Bei Tag wird es im Haus wiederum so heiß, dass der Gärtner lüften muss. © Foto: Marco Marschall

Eichhorst (MOZ) Eigentlich hat Tino Schulz BWL studiert und im IT-Bereich gearbeitet. Statt am Schreibtisch verbringt er seine Arbeitszeit nun in Gewächshäusern. Mit seiner Freundin hat er in Eichhorst die Gärtnerei „biobewusst“ aufgebaut.

„Die ersten zwei Jahre waren hart“, sagt der 36-jährige Inhaber der Biogärtnerei in Eichhorst. Damals seien er und seine gleichaltrige Freundin Eniköl Takacs, mit der er den Betrieb führt, nur den eigenen Fehlern hinterhergelaufen. Ab dem dritten Jahr lief es besser. Seither kann das Paar von dem leben, was das Unternehmen abwirft. „Jetzt sind wir Profi-Gärtner“, sagt Schulz.

„Biobewusst“ geht 2018 in seine sechste Anbau-Saison. Einfach wird es auch diesmal nicht. Hauptproblem: Es ist kalt. Dass es so lange so ungemütlich ist, haben die Biogärtner noch nicht erlebt. Tagsüber werden es im Gewächshaus dank des Sonnenscheins bis zu 30 Grad. Doch in der Nacht fällt die Temperatur in den Minusbereich. Deshalb deckt Tino Schulz die zarten Pflänzchen mit Vlies ab.

Auf 400 Quadratmetern Gewächshausfläche wirtschaften Tino Schulz und Eniköl Takacs. Unterstützt werden sie jede Saison von jeweils einem Freiwilligendienstleistenden. In den Spitzen helfen Freunde und Familie mit dem Gemüse, das sie in großer Bandbreite anbauen: Paprika, Tomaten, Auberginen, Feldsalat, Kohlrabi, Rucola, Winterkresse. „Je größer die Vielfalt, desto interessanter sind wir für die Kunden“, sagt der Chef des Betriebs. Ihre Gemüsekiste liefern sie an durchaus unterschiedliches Publikum: Singlemütter, Studenten-WGs, aber auch an viele alte Leute. „Weil die, die Geschmäcker von früher noch kennen“, schlussfolgert Schulz.

Die Gemüsekiste ist nicht der einzige Weg, auf dem sie ihre Produkte loswerden. Der Betrieb bedient unter anderem den Bioladen Globus in Eberswalde, die Finowfurter Gaststätte „Spießburger“ und fährt seine Zucchinis ins Ökodorf Brodowin. Darüber hinaus gibt es Abnehmer in Berlin. Einige von ihnen erhalten die Ware übers Prinzip „Markschwärmer“. Das Gemüse wird online bestellt und einmal die Woche zusammen mit weiteren Anbietern ein Markt organisiert. Dort wird das Bestellte von den Kunden abgeholt. Für die Gärtnerei hat diese Marktform einen entscheidenden Vorteil: Es wird nur so viel geerntet, wie gebraucht wird. „Man kommt mit vollen Kisten hin und fährt mit leeren wieder los“, erklärt Schulz. In Wedding und Friedrichshain versorgt er zwischen 80 und 100 Kunden auf diese Weise. Für sie sieht er ähnlich wie bei ins Haus gelieferten Gemüsekisten einen ebenfalls großen Vorteil: Frische. „Im Morgentau geerntet und am gleichen Tag beim Kunden auf dem Tisch“, erklärt der Biogärtner.

Preislich könne man mit Supermärkten natürlich nicht konkurrieren. Schon Saatgut und Substrate seien teurer. Doch die Zahlungsbereitschaft der Kunden sei da. Zum einen, weil sie wüssten, dass sie sich gut ernähren. Zum anderen, weil sie damit die richtige Sache unterstützen.

Vielleicht auch zwei Gründe, aus denen Tino Schulz selbst zum Biogärtner wurde. Er hat BWL studiert, im IT-Bereich gearbeitet und ist, was den Gemüseanbau angeht, Autodidakt. Seminare an der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung haben ihn mit dem notwendigen Fachwissen versorgt.

Steckenpferd des Betriebes und Hauptumsatzquelle sind Tomaten. Über die Jahre hätten sich im Archiv der Gärtnerei 80 verschiedene Sorten angesammelt, die natürlich nicht jedes Jahr angezogen werden können. Hobbygärtner, die sich Jungpflanzen aus Eichhorst holen, können über einen Online-Shop noch bis 1. April mitbestimmen, was gepflanzt wird. Von der später gelbgrün getigerten Green Zebra bis zur schwarzglänzenden Dark Knight. Denn den eigentlich erwarteten süßen Tomatengeschmack würden meist die liefern, die nicht knallrot sind.