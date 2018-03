Urteil gegen türkischen Schleuser erwartet

dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Im Prozess gegen einen türkischen Lastwagenfahrer wegen des illegalen Einschleusens von 51 Flüchtlingen wird am Dienstag vor dem Amtsgericht Frankfurt (Oder) das Urteil erwartet.

Zuvor sollen Anklage und Verteidigung zunächst noch plädieren. Der 46-jährige Angeklagte hatte in dem Verfahren gestanden, 50 Iraker und einen Syrer illegal nach Deutschland gebracht zu haben.

Bundespolizisten hatten die Männer, Frauen und Kinder Mitte September vergangenen Jahres bei einer Routinekontrolle an der Autobahn 12 bei Müllrose (Oder-Spree) entdeckt. Sie waren auf dem Auflieger des türkischen Lastwagens zwischen ungesicherter Ladung versteckt. Der Angeklagte gab an, nicht gewusst zu haben, wie viele Flüchtlinge er illegal transportiert. Auch will er für die Schleusung kein Geld erhalten haben.