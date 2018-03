Siebenter Ökumenischer Kreuzweg

Juliane Keiner

Niemegk/Bad Belzig (BRAWO) Am Freitag vor Beginn der Karwoche, am 23. März, laden um 17.00 Uhr die Evangelische Kirchengemeinde Niemegk und die katholische St.-Bonifatius-Gemeinde Belzig-Treuenbrietzen seit 2012 jährlich zum ökumenischen Kreuzweg in die Niemegker St-Johannis-Kirche. Evangelische und katholische Christen gehen miteinander die einzelnen Stationen des Leidenswegs Jesu nach, von seiner Verurteilung über seinen Tod am Kreuz bis zur Grablegung. Statt still in den Bänken zu sitzen ist dieser Gottesdienst eine Wanderschaft durch die St.-Johannis-Kirche in Niemegk und gleichzeitig durch die letzten Stunden im Leben Jesu, mit Lesungen, Gebeten und Liedern. Wie in den Vorjahren führen Pfarrer Burkhardt Stegemann und Pfarrer Daniel Geißler gemeinsam durch den Gottesdienst. Beteiligt an diesem Kreuzweg sind neben den beiden Geistlichen auch Ehrenamtliche aus den Gemeinden, die Lesungen übernehmen. Im Anschluss wird wieder zu Tee, Kaffee und Fastengebäck, dass wieder von der Bäckerei Gericke aus Bad Belzig gespendet wird, im Gemeinderaum geladen, wo sich ausreichend Möglichkeit zum Gespräch zwischen den Konfessionen bietet. Der Niemegker Passionsweg erzählt an den Seitenleuchtern im Kirchenschiff mit einfachen Symbolen wie einem Hahn, Würfeln oder einer Leiter die Geschichte des Karfreitags. Geschaffen wurde er vom Berliner Künstler Gerhard Olbrich 1953 zum 100-jährigen Jubiläum des Gotteshauses.