Auf die Hilfe des Menschen angewiesen

Andreas Trunschke

Fläming (BRAWO) Torsten Langgemach vom Brandenburger Landesamt für Umwelt kam auf der Großtrappenkonferenz, die im Paulinen Hof in Kuhlewitz stattfand, vor der Presse regelrecht ins Schwärmen: "Eine Großtrappe wird fast so schwer wie ein Reh. Sie ist der schwerste flugfähige Vogel überhaupt. Der Unterschied zwischen Henne und Hahn ist so groß wie bei keiner anderen Vogelart. Das Balzverhalten ist weltweit einzigartig." Nach dem Tiefpunkt vor zwanzig Jahren mit 57 Tieren gibt es heute immerhin wieder 259 Exemplare in Deutschland, vor allem in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt. Im Havelländischen Luch wurden 93 Exemplare gezählt, im Fiener Bruch 91 und auf den Belziger Landschaftswiesen 75. Trotzdem bleibt die Art bedroht. Deshalb tagten in Kuhlewitz die Experten aus 13 Ländern, um über Strategien zum Schutz der Großtrappe zu beraten.

Ein großes Problem stellt die intensive Landwirtschaft dar. Großtrappen sind auf weite, unbebaute und vor allem ungestörte Landschaften sowie auf eine große Artenvielfalt angewiesen, wie es sie nur in der extensiven Landwirtschaft gibt. In seinen ersten beiden Wochen benötigt ein Großtrappenküken immerhin etwa zehntausend große Insekten. "Die Landwirte bleiben die wichtigsten Verbündeten beim Schutz der Trappen", stellt daher die Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde auf der Pressekonferenz anlässlich der Tagung fest.

Eine andere große Gefahr für die Großtrappen bedeuten die Beutegreifer wie Marder, Waschbär, Mink und vor allem der Fuchs. "In freier Natur wird die Großtrappe nicht überleben", ist sich Langgemach sicher und ergänzt: "Sicher ist es gut, dass wir die Tollwut ausgerottet haben. Aber auf der anderen Seite fehlt jetzt ein Regulativ für den Fuchs." Es bleibt deshalb eine Aufgabe des Menschen, bei der Aufzucht der Küken zu helfen. Eine Maßnahme dabei ist es, in umzäunten Gebieten Schutz zu bieten. Der wird erstaunlicherweise auch von freilebenden Hennen angenommen, ja sogar von anderen Vogelarten. Offenbar spüren die Tiere instinktiv die Ruhe und Sicherheit, die diese Räume bieten. Wie wichtig diese Rückzugsräume sind, zeigt die Tatsache, dass außerhalb dieser Einzäunungen im Jahr 2015 nur zwei Jungvögel flügge geworden sind.

Während in Spanien immerhin noch 30.000 Exemplare leben und in Österreich, Ungarn und Deutschland sich die Bestände stabilisiert haben, gehen die Zahlen anderswo drastisch zurück, insbesondere in Russland und in der Ukraine. Ursache ist dort ebenfalls die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft. Immerhin gibt es - anders als auf politischer Ebene - inzwischen Beratungen mit den russischen Behörden, freut sich Borja Heredia vom Büro der Bonner Konvention zum Schutz wandernder, wild lebender Tierarten auf der Pressekonferenz.

Wer sich für den "Märkischen Strauß", wie die Großtrappe wegen ihrer früheren großen Verbreitung in der Mark Brandenburg auch genannt wird, interessiert, der hat dazu bei geführten Beobachtungen im April eine besondere Gelegenheiten (Anmeldung unter 033848/60004). Zu dieser Zeit werben die Hähne in einer aufwendigen Balz um die Hennen. Sie plustern sich zu leuchtend weißen Federbällen auf und versuchen die Aufmerksamkeit der Damen zu erringen.

Wer das Glück hatte, eine solche Balz durch das wegen der großen Entfernung unverzichtbare Spektiv zu betrachten, der wird sicher Langgemach zustimmen, der am Rande der Großtrappenkonferenz meinte: "Es ist ein unglaubliches Glücksgefühl, dass es gelungen ist, diese Art zu retten."