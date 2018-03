Angeklagter muss zweieinhalb Jahre in Haft

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der 46-jährige türkische Kraftfahrer Oguz K., der im September vergangenen Jahres 50 irakische Flüchtlinge auf der Ladefläche seines Lkw nach Deutschland eingeschleust hatte, muss dafür zweieinhalb Jahre in Haft.

Das Amtsgericht in Frankfurt (Oder) verurteilte den Türken am Dienstag nicht nur wegen der illegalen Einschleusung von Ausländern, sondern auch, weil er das Leben der Menschen – darunter viele Frauen und Kinder - gefährdet hatte. Diese mussten mehr als 24 Stunden zwischen ungesicherter Ladung auf dem Lkw zubringen. Der Schleuserfall, der im vergangenen Herbst von zwei Bundespolizisten auf der Autobahn 12 bei Müllrose aufgedeckt worden war, sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil 48 der eingeschleusten Personen nur einen Tag später auch aus der Aufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt verschwunden waren, in die sie die Bundespolizei gebracht hatte. Von acht dieser Personen fehlt bis heute jede Spur.