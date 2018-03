Jan-Henrik Hnida

(MOZ) Von Jan-Henrik Hnida

Berlin. „Why are you creative?“ – Warum Sind Sie kreativ? Seit rund drei Jahrzehnten stellt diese Frage der Filmproduzent Hermann Vaske an Prominente. So heißt auch die Ausstellung im Berliner Museum für Kommunikation, in der rund 300 gezeichnete und geschriebene Antworten vorgestellt werden – von minimalistischen Fragezeichen bis zu Geschlechtsteilen.

Der Ausstellungsraum ist eher klein – die Namen sind dafür umso größer. David Lynch und Vivien Westwood, Stephen Hawking und David Bowie, Yoko Ono und Ai Weiwei, Björk und Frank Gehry – auf unterschiedliche Weise sind sie kreativ und erfolgreich mit ihren Filmen, ihrer Mode, ihrer Forschung, ihrer Musik, ihrer Kunst und ihrer Architektur. Nun hängen ihre oft hastig geschriebenen Antworten fein säuberlich in Bilderrahmen: auf Schreibpapier, Parfümpackungen, Tickets oder Jutebeuteln.

Wie verschieden die Materialien, so unterschiedlich die Auskünfte. „Why not?“ (Warum nicht?) antwortet der slowenische Philosoph Slavoj Zizek mit einer Gegenfrage. Noch nebulöser die Entgegnung des Ex-Fußballprofis Günter Netzer: „Die Tiefe des Raumes“. Für U2-Sänger Bono ist es Gott, die Sängern Nadja der russischen Punk-Band Pussy Riot zeichnet ikonenhaft ihr Geschlechtsorgan als Antwort. Pragmatisch-kreativ geht es der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an: „Weil anders Wege aus politischen Sackgassen nicht zu finden sind“ – auf einen aufgerissenen Briefumschlag mit Kugelschreiber gekritzelt.

Bereits an dieser kleinen Auswahl ist das Spektrum der Motivationen für Kreativität zu erkennen. Für manche sind äußere Anreize entscheidend wie beispielsweise Geld. „Weil ich sehr gut dafür bezahlt werde“, antwortet beispielsweise Werbetexter Konstantin Jacoby. Auch Individualität, das Sich-Absetzen von der breiten Masse, ist eine Quelle des Schöpferischen. „Weil es die wirksamste Methode ist, Langeweile zu vermeiden“, sagt Grafikdesigner Klaus Staeck – und zeichnet eine Knackwurst in einer Banane. Andere meinen, sie von ihren Eltern bekommen zu haben. Wie Bono sieht der US-amerikanische Regisseur Joe Pytka „eine metaphysische Kraft“ als Schaffensgrund. Leidenschaft, Sexualität, Angst und Zwang werden ebenso genannt. „Weil ich muss“, schrieb Literaturnobelpreisträger Günter Grass 2001 lakonisch.

In einer Ecke läuft in Dauerschleife ein kurzer Filmausschnitt von „The fine Art of seperating People from their Money“. Ein Mann im Anzug sitzt auf einem Blümchen-Sofa – und spuckt bunte Farbe auf ein Leinentuch. Mitten in der Wildnis. Am Ende fragt er in die Kamera: „Is it Art?“ (Ist das Kunst?) Nächste Szene: Das Leinentuch hängt gerahmt als Bild in einer Galerie. „Or is this Art?“ (Oder ist das Kunst?) Humorvoll führt Vaske mit diesem Film von 1996 die Absurdität des Kunstbetriebes vor – und die dahinter stehende Geldmacherei.

In dem Punkt wäre es interessant gewesen, ob sich wirklich jeder Kreativität leisten kann, im Beruf und in der Freizeit. Oder hängt es doch am Geldbeutel? Vielleicht kann das Vaskes Dokumentarfilm „Why are we creative? The Cindepede’s Dilemma” beantworten, der im Sommer in die Kinos kommt.

„Why are you creative?“, bis 8.4., Di 9–20 Uhr, Mi–Fr 9–17 Uhr, Sa/So 10–18 Uhr, Museum für Kommunikation, Leipziger Str. 16, Berlin-Mitte, Tel. 030 202940