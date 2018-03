Sebastian Busse zieht Bilanz

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Morgen voreinem Jahr, am 21. März 2017, sprach Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) seinen Amtseid. Er versprach frischen Wind und mehr Bürgernähe. Redakteur Marco Winklersprach am Montag mit dem 38-Jährigen über das vergangene Jahr.

Herr Busse, waren die vergangenen zwölf Monaten für Sie eine Lebensveränderung?

Das auf keinen Fall, weil ich schon immer viel unterwegs und sehr engagiert war. Im Gegensatz zur Zeit vor der Wahl bin ich aber nicht mehr so angespannt. Ich wurde viel beobachtet. Obwohl man Bürgermeister ist, gibt es aber irgendwo, auch wenn es schwierig ist, ein privates Leben.

Heißt: Lange Tage und wenig Zeit für die Familie?

Das ist leider keine Ausnahme. Es liegt aber an mir. Wenn ich es zulasse, bin ich selbst schuld. Das muss ich besser machen, wenn ich den Job lange durchhalten möchte. Manche Tage beginnen um 7 Uhr und enden um 21.30 Uhr nach einer Sitzung. Zwischendurch wird der Sohn vom Fußballtraining abgeholt.

Das richtige Maß ist wichtig.

Ja. Aber meine Familie kennt mich auch nicht anders. Und ich repräsentiere ja nun mal die Stadt Kremmen.

Würden Sie rückblickend sagen, dass sie die Arbeit als Bürgermeister unterschätzt haben?

Auf keinen Fall. Ich lebe den Beruf. Ich nehme die Stadt Kremmen ernst. Das wollen die Leute auch.

Gibt es Sachen, die Sie lernen mussten?

Den ganzen Bürokratismus. Ich will gestalten, nicht verwalten. Die Bürokratie bremst einen oft. Ich kann nicht einfach sagen, wir reißen morgen den Marktplatz auf und bauen fünf Bänke. Wir behindern uns mit der Verwaltung manchmal selbst. Es bedarf alles seiner Zeit. Wobei es ein Geht-Nicht nicht gibt. Das möchte ich nicht hören. Es gibt immer einen Weg.

Sie ecken auch an, entscheiden sehr schnell, mussten schon zurückrudern. Wie beim Seniorenessen im vorigen Jahr, wo die Lieferung eingestellt werden sollte.

Das war eine zu schnell geäußerte Meinung. Da stehe ich aber meinen Mann und sage, wir denken noch einmal darüber nach. Aber meiner Meinung nach beteilige ich die Politik schon wesentlich mehr als mein Vorgänger, um Transparenz zu zeigen.

Was konnten Sie in dem einen Jahr an Zielen durchsetzen?

Ein innovatives starkes Kremmen. Wenn ich das zu meinem Vorgänger vergleiche, habe ich das auf jeden Fall geschafft. Mehr Service und Transparenz in der Verwaltung: Das Rathaus ist für alle offen, nicht nur zu Sprechzeiten. Wir sind Dienstleister. Ich gehe zu jedem Ortsbeirat. Es gibt mit dem Maerker-Portal ein Beschwerdemanagement sowie Begrüßungsgeld für Neugeborene. Die Vereinsförderrichtlinie wird gerade auf den Weg gebracht.

Stichwort Kita.

Wir sind dabei, die Kita-Satzung aufzustellen und befinden uns derzeit in der Endphase. Ab 1. Juni soll die neue Satzung greifen.

Gibt es Sachen, die man als Bürgermeister, der sein ganzes Leben hier verbracht hat, anders oder neu sieht?

Ja. Kremmen hat einen großen Namen im Tourismusbereich, das darf man absolut nicht vergessen. Wir müssen unbedingt auf die Wassertourismus-Schiene aufspringen. Wir liegen genau in der Mitte zwischen Neuruppin und Oranienburg. Wir müssen versuchen, eine Kanuleih-Station und einen Zeltplatz anzubieten. Momentan ist noch gar nichts. Es ist wichtig, daran weiterzuarbeiten.

Apropos Tourismus, den man in Kremmen oft nicht sieht. Das Scheunenviertel wirkt meist sehr leer und wenig besucht.

Das sehe ich nicht so. Grundsätzlich ist die Schwierigkeit als Stadt, dass wir zu wenig Mitspracherecht haben, um etwas gestalten zu können, weil die meisten Scheunen im Privatbesitz sind. Es gibt kein Konzept, jeder macht, was er will, öffnet, wann er will. Man könnte aus dem Viertel viel mehr machen. Wir müssen aber auch bessere Gegebenheiten schaffen, Gräben verbauen, die Regenentwässerung erneuern, Parkplatzflächen gestalten. Da müssen wir nachlegen. Der Scheunenviertelverein ist wichtig, wir könnten das als Verwaltung nicht leisten. Aber sie müssen auch Eigeninitiative ergreifen.

Aktuelles Thema: Sie kommen gerade vom Termin mit dem Landesbetrieb Straßenwesen in Eberswalde, haben dort die Planungen für die Randbebauung in Groß-Ziethen vorgestellt. Wie lief das Gespräch?

Der Plan wurde befürwortet, dass die Stadt in freiwilliger Leistung Geld in die Hand nehmen kann. Der Landesbetrieb hat sein mündliches Okay gegeben. Wir müssen jetzt noch mit der Unteren Wasserbehörde und dem Landkreis sprechen. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch bauen können.

Thema ist momentan auch die Turnhalle der Goethe-Schule in Kremmen. Wie ist der Stand?

Wir haben im Hauptausschuss klare Worte gefunden. Die 42 Jahre alte Halle wird nicht mehr saniert, sie wird abgerissen.

Warum?

Kein Statiker kann uns versichern, dass die Halle noch fünf bis zehn Jahre hält. Es ist einfach nicht sinnvoll, dafür 700 000 Euro in die Hand zu nehmen. Die Halle ist jetzt komplett gesperrt, auch für die Vereine.

Und nach dem Abriss?

Wir wollen komplett neu bauen. Aber keine reine Turnhalle. Die Klassenzimmer werden knapp. Wenn wir im Grundschulbereich dreizügig werden, könnte bald auch die Oberschule dreizügig werden. Wir brauchen deshalb nicht nur einen Turnraum, sondern auch Klassenräume. Das wollen wir miteinander verbinden.