Polizei ermittelt nach Waldbränden

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Zwei Brände musste die Feuerwehr am Montag in Oberhaveler Wäldern löschen. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Nach den ausgiebigen Schnellfällen vom Dienstag ist die hohe Waldbrandgefahr zunächst einmal gebannt.

Erst am Sonntag hatte die Feuerwehrleitstelle in Eberswalde von einer kreuzgefährlichen Situation gesprochen. Die starken und eisigen Ostwinde am Wochenende hatten die Böden austrocknen lassen. Noch am Wochenende war die zweithöchste Waldbrandwarnstufe 4 ausgerufen worden.

Gebrannt hat es Montag dann gleich dreimal: am Vormittag eine Wiese nahe der B 96 in Nassenheide; am Nachmittag gingen bei Freienhagen 200 Quadratmeter und im Granseer Stadtwald 1000 Quadratmeter Waldboden in Flammen auf. Die Feuerwehren konnten die Brände allesamt löschen. Die Polizei vermutet in den Wäldern Brandstiftung und leitete entsprechende Ermittlungen ein. Die Ursache für den Wiesenbrand in Nassenheide blieb zunächst unklar.

Inzwischen wird die Waldbrandgefahr in Oberhavel wieder mit Warnstufe 1 angegeben. „Der Schnee hat die Situation wieder entschärft“, sagte ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle am Dienstag in Eberswalde.