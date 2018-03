Keine Deckungsvariante griff

Martin Terstegge

Finowfurt (MOZ) Der vergangene Sonnabend wird bei Denis Wandersee, Trainer der Handballerinnen des MBSV Belzig, nicht in angenehmer Erinnerung bleiben. Schon die Anreise an den Spielort in Finowfurt gestaltete sich schwierig, da Schneefälle den Hohen Fläming heimsuchten. Kurzfristig hatte Wandersee über eine Spielverlegung nachgedacht.

Im Nachhinein wäre es vielleicht die bessere Lösung gewesen. Denn am Vormittag meldete sich auch noch Lisa Hermann ab, das war neben Pia Schonert ein weiterer Ausfall im Rückraum. Zur Nervenberuhigung Wandersees hatte sich aber Jessica Zithier wieder gemeldet, die eigentlich aus der Planung des Trainers heraus gefallen war, da sie aus dienstlichen Gründen eigentlich nicht mehr zur Verfügung stand. Ihre mehrwöchige Trainingspause war nicht zu übersehen, dennoch musste sich 50 Minuten durchhalten.

Zu allem Überfluss zog sich Emma Hermann in der Anfangsphase des Spiels eine Sprunggelenksverletzung zu, ein Weitermachen war unmöglich. Der Coach befürchtet sogar eine längere Erholungszeit. Die Saison könnte für die junge Rückraumspielerin gelaufen sein. Dass wäre besonders ärgerlich, denn sie lieferte zuletzt überzeugende Auftritte ab.

Die Bad Belzigerinnen fanden in Finowfurt zu keinem Zeitpunkt ihren normalen Rhythmus. Bis zur 12. Minute taten sich beide Reihen im Angriff schwer. Doch dann löste sich die "Torbremse" bei den Gastgeberinnen. Sie zogen binnen elf Minuten von 3:3 auf 11:6 davon. Zum Glück für die Gäste ließen sie aber bis zur Pause einige Hochkaräter liegen, so dass die MBSV-Frauen sich noch auf 12:15 heran kämpften.

Nach dem Seitenwechsel hielten sie bis zur 39. Minute die Partie offen, auch wenn keine grundlegende Änderung im MBSV-Spiel auftrat. Josephine Hoffmann verkürzte zu diesem Zeitpunkt auf 16:18, doch dann rissen sich die Finowfurterinnen wieder zusammen. Sie brachten mehr Konzentration in ihren Angriffen auf und hatten mit dem 22:17 (47.) die Weichen auf Sieg gestellt.

Frustrierend für Trainer Wandersee war die diesmal schlechte Abwehrarbeit. Egal welche Deckungsvariante er spielen ließ - die offensive 3-2-1 oder die konservative 6-0 - Wirkung zeigte keine von beiden. Da die Vorderleute nicht mit der nötigen Aggressivität zu Werke gingen, bekamen auch die beiden Torfrauen Lea Boskugel und Sara Kleetz keine Hände an den Ball. Mit dem 23:29 konnten die Bad Belzigerinnen am Ende sogar noch zufrieden sein.

Mit dem Sieg sind die Finowfurterinnen an den MBSV-Frauen vorbei gezogen. Damit hat das Ziel Wandersees, Platz drei in der Endabrechnung, eine leichte "Delle" erhalten, ist aber noch möglich. Viele Niederlagen können sie sich aber nicht mehr erlauben. Und nun kommt am Sonntag (25. März/16 Uhr) ausgerechnet der Spitzenreiter, SV Motor Hennigsdorf, in die Albert-Baur-Halle.

MBSV: Boskugel, Kleetz, Meseberg, Reichhardt, Müller, Zithier 1, Caquissi, Hoffmann 10/4, Melzer 6, Fiedler, E. Hermann, Mattner 3, Ulrich 3.