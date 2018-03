Nach Katzenbiss fast Handverloren

Judith Melzer-Voigt

(MOZ) Neuruppin. Der Traumurlaub ist für den ehemaligen Neuruppiner Feuerwehrmann Carelo Pfefferlein zum Albtraum geworden. Der 62-Jährige wurde im ägyptischen Hurghada in einem Hotel von einer Katze gebissen. Eine Infektion breitete sich daraufhin in seiner Hand aus. Die Tage im Ausland, an denen er eigentlich vor allem am Strand liegen wollte, verbrachte Pfefferlein schließlich im Krankenhaus. Nur durch eine Operation konnte seine Hand gerettet werden. Mit den Folgen dieses Bisses hat er aber noch immer zu kämpfen: Auch nach etlichen Physiotherapie-Sitzungen kann der Neuruppiner einen Finger nur schwer krümmen.

