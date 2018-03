Wintereinbruch erwischt Autofahrer kalt

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Der Wintereinbruch zum Frühlingsbeginn hat am Dienstag im Landkreis Oberhavel vor allem Autofahrer kalt erwischt. Obwohl die Räumdienste am Morgen mit dem einsetzenden Schneefall schnell ausrückten, registrierte die Polizei allein am Vormittag 20 Glätteunfälle mit insgesamt fünf Verletzten.

In Liebenberg prallte am Morgen eine Autofahrerin gegen einen Baum. Sie musste ebenso ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein ein Autofahrer, der zwischen Hennigsdorf und Stolpe auf einen Lkw auffuhr. In Velten wurden auf der Berliner Straße bei einem Unfall drei Menschen verletzt. In der Veltener Kanalstraße wurde nach einem Auffahrunfall um 8.50 Uhr festgestellt, dass der Verursacher mit Sommerreifen unterwegs war.

Am Autobahndreieck Pankow landete am Vormittag ein Gefahrguttransport im Graben. Gefährliche Flüssigkeiten liefen aber nicht aus. Der Zubringer von der A 114 zur A 10 in Richtung Frankfurt musste für die Bergungsarbeiten am frühen Nachmittag vorrübergehend gesperrt werden. Auf der A 10 wurde in Richtung Osten eine Spur gesperrt.

Meteorologen gehen davon aus, dass das winterliche Intermezzo zum kalendarischen Frühlingsbeginn nur von kurzer Dauer ist. In den kommenden Tagen soll es milder werden. Nur die Nächte bleiben frostig.