Ersan Parlatan ist nun Fußballlehrer

Zehdenick (MOZ) Von Stefan Zwahr

Oberhavel. Ersan Parlatan hat einen weiteren Schritt in seiner Trainerlaufbahn gemacht. Und zwar einen großen. Der 40-Jährige kann sich nun Fußballlehrer nennen. Der frühere Trainer des SV Altlüdersdorf, der auch Sportlicher Leiter beim SV Zehdenick war, erhielt am Montag nach bestandener Prüfung die Lizenz.

„Ich bin erleichtert und stolz, was Gutes erreicht zu haben“, sagt der Berliner. Die zehnmonatige Ausbildung an der Hennes-Weisweiler-Akademie sei eine spannende Zeit gewesen. „Es war eine Herausforderung, das so über die Bühne zu bringen“, betont Parlatan – und räumt ein, dass es nicht immer leicht gewesen sei. „Ich habe mich zwischenzeitlich manchmal schon gefragt, was ich hier mache.“ Nach über 20 Jahren wieder auf der Schulbank zu sitzen, sei ungewohnt gewesen. „Ich kannte das alles nicht mehr. Vieles war gänzlich neu. Ich hatte vorher noch nie eine dreistündige Klausur geschrieben. Davon standen nun mehrere an.“

