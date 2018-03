Anradeln der Rennradler

Sandra Euent

(MOZ) Rathenow. Das Radteam Rathenow´91 lädt alle Radsportfreunde des Havellands zu einer gemeinsamen Tour in die Radsportsaison 2018 ein. Dabei bilden ambitionierte Sportfreunde mit ihren Rennrädern eine eigene Gruppe und alle auf Radwandern eingestellten Radler eine weitere Gruppe. Für beide geht es am Samstag, 24. März, um 10.00 Uhr vom Kreisel Curlandstraße über Bamme, Nennhausen nach Senzke und dann auf dem idyllischen Havellandradweg nach Kotzen und Rhinsmühlen. In „Hannas Waldgaststätte“ in Rhinsmühlen wird Rast gemacht, und es besteht dort die Möglichkeit zum Mittagsessen. Gestärkt wird dann die letzte, nur noch kurze Etappe nach Rathenow in Angriff genommen. Insgesamt ist die Tour 55 Kilometer lang. Die Rennradgruppe fährt im geschlossenen Verband mit Tempo 25 km/h, die zweite, langsamere Gruppe bespricht das Tempo am Start. Das Radteam Rathenow weißt darauf hin, dass die Straßenverkehrsordnung zu beachten ist. Außerdem wird zur eigenen Sicherheit dringend empfohlen, einen Fahrradhelm bei der Tour zu tragen.