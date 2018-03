Neue Haltestellen für Altgarz

Sandra Euent

(MOZ) Rhinow. Der havelländische Kreistag beschloss in seiner Sitzung am Montag einstimmig einem Antrag des Amtes Rhinow zu folgen und zwei neue Bushaltestellen in Altgarz mit der maximalen Fördersumme von 30.000 Euro zu unterstützen. Das Geld kommt aus dem Förderprogramm für Investitionen in die Infrastruktur des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) des Kreises.

Insgesamt 250.000 Euro sind im Kreishaushalt für Infrastrukturmaßnahmen dieser Art vorgesehen. 65.000 Euro davon sind bereits für 13 Bushaltestellen vergeben. Verblieben sind 185.000 Euro, die für größere, umfangreichere und kostenintensivere Maßnahmen auf Antrag eingesetzt werden können.

Im Amt Rhinow werden die neuen Bushaltestellen gebraucht, da die derzeit in Altgarz genutzte Buswendeschleife und der Unterstand sich teilweise auf Privatbesitz befinden und der Grundstückseigentümer die Nutzung nicht länger möchte. Da die B102 in den kommenden Sommerferien vom Landesbetrieb für Straßenwesen zwischen Rhinow und Altgarz ausgebaut wird, bietet es sich an, gleichzeitig neue Bushaltemöglichkeiten an der Bundesstraße zu schaffen. Aus Sicherheitsgründen wird dabei auch eine Busbucht gebaut. Die beantragten Gesamtkosten von 40.000 Euro für den Haltestellen- und Busbuchtbau fördert der Landkreis somit zu 75 Prozent.⇥(san)