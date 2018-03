Heimsieg zum Abschluss

Matthias Gliese

Müllrose (MOZ) Die A-Jugend-Handballerinnen der HSG Schlaubetal-Odervorland haben ihre Brandenburgliga-Saison mit einem Erfolg abgeschlossen. Der Tabellenletzte besiegte zu Hause den Drittletzten LHC Cottbus mit 25:21 (9:12). Die Mannschaft des Gastgebers löst sich auf.

Die weibliche A-Jugend der HSG Schlaubetal-Odervorland hat in der Brandenburgliga ihr letztes Spiel gewonnen. Die Müllroserinnen besiegten in der Schlaubetal-Halle den Tabellensechsten LHC Cottbus mit 25:21 (9:12). Damit beenden die Müllroserinnen die Saison als Tabellenachte und Schlusslicht.

Entscheidend für den Sieg war die starke zweite Halbzeit der HSG-Mädels. Beste Spielerinnen waren bei den Gastgeberinnen Torhüterin Marianne Schulz und Teresa Egemann, die zehn Tore erzielte. Bevor das Spiel losging, wurde die Mannschaft vor den Eltern und Zuschauern verabschiedet. Es war nicht nur das letzte Spiel der Saison, sondern auch das letzte Spiel dieser Mannschaft. Da viele Spielerinnen in der nächsten Saison zum Studium oder in die Berufsausbildung gehen, wird sich das Team auflösen. HSG-Trainer Matthias Gliese bedankte sich bei der Mannschaft und bei jeder einzelnen Spielerin für die vielen schönen Momente und wünschte allen persönlich nur das Beste. Als Abschiedsgeschenk gab es persönliche Training-Shirts und Mannschaftsbilder zur Erinnerung.

Das Spiel begann ziemlich ausgeglichen. Bis zum 3:3 in der zehnten Minute konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Die Abwehrreihen dominierten das Spiel. Den Gastgeberinnen merkte man eine leichte Nervosität und Konzentrationsschwäche an, da viele Bälle im Angriff nicht den Weg zu ihrem Ziel fanden. In der Abwehr wurde dafür umso härter gearbeitet. So blieb es bis zum 6:7 in der 20. Minute. In den abschließenden zehn Minuten der ersten Halbzeit konnte sich Cottbus jedoch noch auf 12:9 absetzen.

In der Halbzeitpause wurden die HSG-Mädels für ihre Abwehrarbeit gelobt. Im Angriff sollte man sich aber mehr ohne Ball bewegen und die Lücken in der Deckung des Gegners nutzen.

Die HSG-Juniorinnen starteten besser in die zweite Halbzeit. Es war den Spielerinnen anzumerken, dass sie sich mit einer guten Leistung von den Zuschauern verabschieden und dieses Spiel noch für sich entscheiden wollten. Die Müllroserinnen standen kompakter in der Abwehr und setzten die Cottbuserinnen damit unter Druck. So konnten die Gastgeber den Rückstand nicht nur verkürzen, sondern mit sechs Toren in Folge durch Teresa Egemann (3), Carolyn Reymund (2) und Sarah Lee Schirdewahn in einen Vorsprung umwandeln. Dazu "vernagelte" Marianne Schulz im HSG-Gehäuse ihr Tor förmlich, so dass den Cottbuserinnen in dieser Phase kein einziger Treffer gelang. In der 40. Minute stand es plötzlich 15:12 für die HSG. Das veranlasste den LHC-Trainer zu einer Auszeit, um den Lauf des HSG-Teams zu stoppen. Die Cottbuserinnen kämpften sich danach zwar wieder auf 15:14 heran, aber auf Grund der besseren Chancenverwertung im Angriff und der mannschaftlichen Geschlossenheit bauten die HSG-Spielerinnen ihre Führung bis zur 56. Minute auf sechs Tore zum 24:18 aus. Sie gewannen mit 25:21. Der Jubel der Mannschaft und der treuen Fans über diesen gelungenen Abschied war dann natürlich groß.