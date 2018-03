Hellwach und konzentriert

Kai Beißer

Brandenburg (MOZ) Dank eines 32:26 (17:14)-Auswärtssieges beim Tabellenletzten SV Brandenburg-West bleiben die Handballer des Grünheider SV im Rennen um den Klassenerhalt in der Oberliga Ostsee-Spree auf einem guten Weg. Drei der letzten vier Spiele haben sie gewonnen.

"Natürlich war dieser Sieg immens wichtig", zeigte sich Trainer Uwe Schwiderski nach dem Abpfiff erleichtert. "Ich hatte davor gewarnt, einen Gegner, der sicher besser ist als es sein Punktestand aussagt und der als quasi feststehender Absteiger alles versuchen wird, sich ordentlich aus der Liga zu verabschieden, zu unterschätzen. Das hat die Mannschaft zum Glück auch nicht getan und letztlich verdient gewonnen. Dafür ein großes Lob."

Die Gäste wirkten von Beginn an hellwach, dennoch war es ein zähes Ringen und lange ein ausgeglichenes Spiel. Zwar führte der GSV fast ständig, konnte sich aber nie wirklich absetzen. Und nach der Pause glichen die Brandenburger durch ihren besten Werfer Magnus Wiebranietz (7 Treffer) noch einmal zum 18:18 aus (36.).

Danach aber war es vor allem Tom Griebsch, der den GSV auf die Siegerstraße brachte. Der 27-Jährige mit der Nummer 90, seinem Geburtsjahr, scheint gerade rechtzeitig im Abstiegskampf zu alter, starker Form zu finden. Spätestens beim 28:20 (51.) durch Kapitän Toni Büttner war die Partie entschieden. "Am Ende war es eine klare Sache. Unsere Abwehr hat mehr und mehr Stabilität gefunden, da funktionierte dann auch das Tempospiel besser, und wir haben unsere hundertprozentigen Dinger reingemacht", analysierte Schwiderski. "Ehrlicherweise haben wir auch von den zunehmenden Fehlern der Gastgeber profitiert, im Gegenzug aber die unsrigen minimiert."

Bei den Gästen kam übrigens Ioannis Frangis zu seinem zweiten (Kurz-)Einsatz. Der 25 Jahre alte Linkshänder spielte zuletzt beim Oranienburger HC in der 3. Liga, war dann verletzt und nach Griechenland zurück gegangen, ist jetzt aber beruflich wieder in Berlin gelandet und soll die personelle Misere bei den Grünheidern lindern helfen. So fehlten in Brandenburg neben den verletzten Philip Hudewenz, Clemens Wetzel und Richie Panzer auch Abwehr-Chef Mateusz Krzyanowski berufsbedingt und Robert Kaberidis, der krank im Bett lag. Dafür sprang nicht zum ersten Mal Florian Michelke aus der zweiten Mannschaft, ungeschlagener Spitzenreiter der Verbandsliga Nord, in die Bresche und steuerte auch drei Treffer zum so wichtigen Auswärtssieg bei.

"Der ist aber nichts wert, wenn wir nicht am Sonnabend im Heimspiel gegen den VfL Tegel nachlegen", weiß nicht nur der GSV-Trainer. Die Berliner greifen als Tabellenvorletzter wohl nach dem letzten Strohhalm, während die Männer von der Löcknitz auf Rang 11 vorrückten, allerdings auch schon zwei Spiele mehr ausgetragen haben als der Bad Doberaner SV auf Rang 12. Dies wäre übrigens nach aktueller Lage der erste Nicht-Abstiegsplatz, wenn der HC Empor Rostock in der 3. Liga Nord verbleibt. Sollten die Ostseestädter, derzeit 13. des 15-er Feldes, doch noch runterkommen, muss auch der Drittletzte der Oberliga den Weg in die MV- oder eben die Brandenburg-Liga antreten.