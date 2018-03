Derby soll Klassenerhalt sichern

Karsten Glatzer

Zechin (MOZ) Am 21. Spieltag der Verbandsliga im Classic-Kegeln hatte die SG Zechin den FC Schwedt 02 zu Gast. Gespielt wurde auf der Kegelbahn am Freibad. Mit den Schwedtern reiste der Tabelledritte zum Tabellen siebten an. Schwedt gewann mit 5:3.

Die Schwedter haben bisher schon so viele Punkte gesammelt, dass sie sich um den Abstieg nicht mehr sorgen müssen. Folglich war das befreite Aufspielen der FC-Akteure deutlich spürbar, die einen hauchdünnen 5:3-Erfolg bei einem Stand von 3259:3256 Holz im Oderbruch erzielten. Die letztendlich verbleibenden drei Holz mehr sollten das Vorhaben der Zechiner zum Scheitern bringen. Somit gelang den Schwedtern die Revanche für die Niederlage aus dem Hinspiel. In allen drei Durchgängen sollte das Plus in den Gesamtholz stets auf der Seite der Gäste liegen.

Beginnend mit dem ersten Durchgang hatte vor allem Gastakteur Thomas Schulz mit seinen 557 Holz den Grundstein gelegt. Da Zechins Kapitän Robert Lehmpfuhl (522) auf seiner letzten Bahn nicht mehr zurechtkam, gewann Schulz das Duell mit 3:1-Satzpunkten.

Zunächst sah es auch bei Steffen Paulus (532) nicht glanzvoll aus. Gegen Peter Merker (512) geriert er schnell mit 0:2-Zählern in Rückstand. Aber eine tolle Aufholjagd drehte das Geschehen. Damit glich Paulus aus und überholte Merker im Ergebnis entscheidend, um den ersten Zähler für die Hausherren zu ergattern.

Die Gäste führten mit 15 Holz.Im Mitteldurchgang brachte sich der FC in eine günstige Ausgangslage, da beide hart umkämpften Duelle gewonnen wurden. Speziell die gute Leistung von Marcel Leverenz mit 575 Holz sollte dafür sorgen, dass der souveräne Auftritt von Andy Seidemann (561) nicht ausreichte, um einen Punkt für die Gastgeber zu erobern.

Im Duell zwischen Thomas Buchholz/Karsten Glatzer (521) und Dirk Zahling/Jörg Matthies (526) wurde fleißig durchgewechselt. Die Starter Buchholz und Zahrling teilten sich die Punkte, ehe Zahrling kräftemäßig durch Matthies ersetzt wurde.

Ab der dritten Bahn fand Buchholz nicht mehr ins Spiel und wurde daher durch Glatzer ausgetauscht. Zwischen den Reservisten herrschte ein enger Schlagabtausch, aber das Quäntchen Glück sollte im Händchen von Matthies liegen. Demnach verbuchte Schwedt eine 3:1-Führung mit 34 Holz.

Im Schlussdurchgang lag die Hoffnung wieder einmal auf den Schultern von Karsten Trabs (575) und Marco Specht (545). Das Zechiner Duo spielte erneut auf hohem Niveau, aber die Gegenwehr von Frank Pachmann (520) und Steffen Schiller (569) sollte am Ende ausreichen, um die erwähnten drei Holz über die Ziellinie zu retten. Selbst der famose Auftritt von Trabs genügte nicht, da Schiller sich eindrucksvoll gegen die drohende Niederlage wehrte. Dennoch hatte auch Specht in seinem Duell die Möglichkeit, den Ausgang der Partie zu ändern. Jedoch sollten die Anwürfe in den Abräumern auf der letzten Bahn nicht die erhoffte Wende herbeiführen.

Nun gilt es, im Derby am Sonnabend gegen den 1. KSC 1959 Seelow die Nerven zu behalten, um dann den Klassenerhalt endlich zu verwirklichen. (kgl)