Misslungener Rückrunden-Auftakt

Julian Stegemann

Wandlitz (MOZ) Zahlreiche Spielabsagen in der Fußball-Landesklasse Nord zwangen Eintracht Wandlitz, lange auf das erste Pflichtspiel im neuen Jahr zu warten. Beim ersten Rückrunden-Heimspiel gegen die Kicker vom VfB Gramzow gerieten die Barnimer jedoch früh in Rückstand und verloren ihre Pflichtspiel-Premiere.

Der Beginn der Partie hätte für die Hausherren gar nicht schlechter laufen können. Bereits nach wenigen Sekunden lag die Kugel schon im eigenen Netz. Gramzow kombinierte sich über die linke Seite in die Gefahrenzone. Patrick Langes Schuss aus spitzem Winkel konnte nicht mehr von der Linie gekratzt werden.

Gramzows offensive Ausrichtung bereitete Eintracht große Probleme. So wurde die löchrige Abwehrkette in der 18. Minute zum zweiten Mal überwunden. Ein Ballverlust in der eigenen Hälfte wurde von den Gästen blitzschnell ausgespielt. Florian Andres steckte durch auf Marcel Blume, der locker zum 2:0 für den Außenseiter einschob.

Die Wandlitzer waren komplett von der Rolle und bekamen auch in der Folge keinen Zugriff auf ihre Gegenspieler. Die erste nennenswerte Chance setzte Pascal Sorgatz knapp drüber (24.). Direkt im Gegenzug der nächste Nackenschlag. Wieder wurde Stürmer Patrick Lange angespielt, der von den Wandlitzern viel zu viel Freiraum bekam. Nach sauberer Ballmitnahme schlenzte er das Leder ansehnlich aus 18 Metern in die lange Ecke - das 0:3 nach gerade mal 25 Minuten.

Im zweiten Durchgang reagierten die Gastgeber und präsentierten sich mit einer ganz anderen Körpersprache. Oft wurde mit hohen Bällen gearbeitet, die zunächst noch nicht viel Erfolg einbrachten. Gramzow orientierte sich etwas zurück, lauerte auf Konter. Den Wandlitzern lief die Zeit ein wenig davon. Wenn sie gefährlich wurden, dann über Standardsituationen. Und in der 71. Spielminute war es dann auch soweit. Ein Freistoß von halblinker Position brachte den ersehnten Jubel. Pascal Sorgatz vollstreckte die Hereingabe zum 1:3-Anschlusstreffer. Die Wandlitzer glaubten wieder an sich und gaben weiter Vollgas. Und tatsächlich kamen sie neun Minuten später zum 2:3. Ein einfacher Pass durch die Mitte setzte die gesamte Gramzow-Defensive matt. Manuel Thomas umkurvte den herausstürmenden Gäste-Keeper, schoss jedoch nicht selbst, da der Winkel zu spitz war. Klug legte er den Ball in die Mitte, wo Jan Grosser stand und die Kugel in den Kasten pfefferte (81.).

Eintracht setzte nun auf volle Offensive in einer dramatischen Schlussphase. Die letzte Chance auf den Ausgleich hatte Manuel Thomas. Nach einer Ecke stieg der Wandlitzer Angreifer nach oben und köpfte das Leder nur um Haaresbreite am Tor vorbei. Danach war Schluss auf dem Wandlitzer Kunstrasenplatz. Eine katastrophale erste Halbzeit kostet den Hausherren am Ende die Punkte.

Eintracht-Trainer Jürgen Beyer war vom Auftritt seiner Elf in den ersten 45 Minuten überrascht. "Es war das erste Pflichtspiel seit Wochen für die Jungs. Wir waren nicht drin im Spiel und haben es uns leider mit der ersten Halbzeit versaut. Am Ende wäre der Ausgleichstreffer schon verdient gewesen, doch wir sind zu spät aufgewacht." (jst)