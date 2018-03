Gäste aus Gryfino mit höchsten Ringzahlen

Dieter Pohlann

Schwedt (MOZ) Die Kreismeisterschaften der Sportschützen sind mit den Kleinkaliber-Gewehrschützen fortgesetzt worden. 60 Schuss liegend mit dem hochpräzisen Repetier-Gewehr waren abzugeben. Hierbei sind vor allem die Oberarme, die Rücken- sowie besonders die Genickmuskulatur gefordert. Für die "Älteren" gab es einen 30-Schuss-Wettbewerb.

Schützen aus Gartz, Prenzlau, Golm, Schwedt und vom Gryfinoer Nachwuchs nahmen teil. Insgesamt 17 Aktive wiesen ihren Trainingsstand bei sehr guten Bedingungen in der 50-Meter-Halle der PCK-Schützengilde an der Passower Chaussee nach.Erwartungsgemäß erreichte Mikolaj Gruszka (Junior II/Gryfino) das beste Ergebnis mit 575 von 600 möglichen Ringen. Julia Gorzkiewicz (568/Jugend Gryfino) war Zweitbeste - eine prima Leistung im Kreise der männlichen Konkurrenz.

Michal Wrobel (564/Gryfino) gewann in der Jugend vor seinen Vereinskollegen Jakub Tokarski (557) und Jacek Dolgan (548). Leider liegt die Jugendarbeit in dieser Disziplin in der Uckermark am Boden - es gab keine Starter. Bei den Herren schoss der Schwedter Felix Saßenberg mit 555 Ringen das beste Ergebnis. Sein Vater Dieter erzielte bei den Herren IV immerhin 547 Ringe. Die Gartzer Fred Beckmann und Fred Neumann wurden in genannter Reihenfolge Erster und Zweiter bei den Herren III.

In der Disziplin Sportkarabiner 30 Schuss siegte bei den Herren I Thomas Siromski aus Prenzlau mit 229 Ringen. Die Herren III wurden wiederum von Fred Beckmann (199) dominiert. Auch bei den Herren IV siegte ein Gartzer: Burkhard Hilges konnte immerhin 182 Ringe verbuchen.

In der Schießhalle stehen vier 50-Meter-Bahnen zur Verfügung - da kann man sich bei 17 Schützen den zeitlichen Ablauf gut vorstellen, wenn für jeden bis zu anderthalb Stunden Schießzeit nötig sind. Den Kampfrichtern, Standaufsichten und der Versorgung galt deshalb das abschließende Dankeschön. (dpo)