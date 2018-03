Chancenlos ohne Schulabschluss

Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Vor einem Bildungsproblem steht die Uckermark: Einerseits verlassen zwölf Prozent aller Jugendlichen die Schule ohne Abschluss, andererseits werden andere Angebote nicht wahrgenommen. Lehrer des zweiten Bildungswegs müssen Klinken putzen, um ihre Klassen zu füllen.

Für Wolf-Tilo Kötteritzsch ist die Situation skurril. Der Chef des Zweiten Bildungswegs (ZBW) muss jedes Jahr regelrecht Klinken putzen, um für die neunte Klasse seiner Abendschule in Schwedt ausreichend Schüler zu bekommen. Dabei gibt es genügend Absolventen in der Uckermark, die nach zehn Jahren ohne Abschluss die Schule verlassen. Einer gerade veröffentlichten Ausbildungsanalyse des Jobcenters zufolge sind es rund zwölf Prozent pro Jahr, die zunächst überhaupt keine Chance auf eine Lehrstelle haben. Diese etwa 120 Jugendlichen müssen über andere Vorbereitungskurse oder freie Träger erst auf ihr Berufsleben eingestellt werden.

Eine seit vielen Jahren genutzte Möglichkeit ist der Zweite Bildungsweg. Wer sich hier anmeldet, kann zum Beispiel die neunte oder zehnte Klasse abschließen, sogar die Hochschulreife erwerben. Der Unterricht findet jeweils am Abend ab­ 16.30 Uhr statt. ZBW darf dafür alle Räume der Talsandschule nutzen.

Doch während es gerade für die jeweils neuen elften Klassen genügend Bewerber gibt, fehlen Bewerber ausgerechnet für Klasse neun und zehn. Wolf-Tilo Kötteritzsch ist das ein Rätsel. „Ohne Schulabschluss hat man kaum eine Chance und gilt als nicht vermittelbar.“ Er kennt die Hintergründe: Neben klassischen Leistungs- oder Lernschwächen beziehungsweise geistigen Beeinträchtigungen bei Kindern sind es auch soziale Probleme zu Hause, die zum Schulschwänzen oder Sitzenbleiben führen können, Schulfrust verursachen.

„Diese Jugendlichen müssen in Fachhände“, wiederholt er seit Jahren. Alle Pädagogen des ZBW sind gestandene Lehrer, die abends zusätzlich arbeiten. „Die können mit besonderen Schülern umgehen.“ Allerdings nur, wenn die auch in der Klasse sitzen, was eben nicht der Fall ist. „Es ist mir unverständlich, warum das Grundsicherungsamt nicht in der Lage ist, betreffende Personen zu uns zu schicken“, so Kötteritzsch. „Gerade die Fallmanager müssten die Jugendlichen bewegen, sich hier anzumelden. Wo sollen Gestrandete Arbeit suchen oder Wege entdecken, um Hilfe zu finden, wenn der Fallmanager das nicht begreift. Noch dazu kostet die schulische Ausbildung keinen Cent.“

Absolventen des Zweiten Bildungswegs haben später studiert, sind ihren Berufsweg gegangen, einige sitzen heute im Kreistag. Kötteritzsch wünscht sich mehr Unterstützung für seine Einrichtung. Denn auch die Bundespolitik hat zum Klinkenputzen beigetragen. Seit 2015 darf der Zweite Bildungsweg nur noch Schüler aufnehmen, die mindestens 17 Jahre alt sind und ein halbes Jahr beschäftigt waren. Da brachen die Anmeldezahlen sofort zusammen, Lehrer mussten gehen. „Woher soll denn ein Schüler ohne Abschluss in der Uckermark einen Job nehmen?“

Im Jobcenter will man sich jetzt verstärkt um die rund 120 Schüler pro Jahr kümmern, die keinen Abschluss haben. „Wir haben es nicht nur mit Förderschülern zu tun, die nie einen Abschluss bekommen werden“, erklärt Behördenleiter Michael Steffen. „Es geht auch um fehlende Mobilität, um Spielsucht oder andere Hemmnisse. Bei manch einem Jugendlichen macht es eben auch einfach erst später klick.“ Das Jobcenter nutzt Angebote des Angermünder Bildungswerks in Verbindung mit der Ehm Welk-Oberschule wie auch des Zweiten Bildungswegs. Allerdings sei der Abendunterricht in Schwedt für einige schwer. Das will Wolf-Tilo Kötteritzsch nicht bestätigen. Er verlangt mehr Engagement vom Jobcenter. So sei es möglich, eine Berufsorientierung vormittags zu starten und ab 16.30 Uhr eine Abendschule zu besuchen.