RohKao wieder mit festen Schokozeiten

Julia Lehmann

(MOZ) Von Bernau ging es nach Eberswalde. Dort folgte RohKao dem Bioladen Globus in dessen einstige Räumlichkeiten in der Eisenbahnstraße. Zuletzt wurde fast nur noch produziert, aber der eigene Verkauf kam zu kurz. Das ändert sich jetzt mit neuen Öffnungszeiten.

„Wieder-Eröffnung“ steht da auf dem kleinen Schild. Ganz klassisch mit Kreide geschrieben. Die Schreibweise soll wohl das „Wieder“, also den Neustart, unterstreichen. Mario Czaplewski hat einiges vor. Der studierte Lebensmitteltechnologe produziert seit 2012 Schokoladen und Kakaotafeln in einer eigenen Manufaktur, seit etwa drei Jahren in Eberswalde. Beim Umzug von Bernau in die Waldstadt war der 33-Jährige noch in Begleitung von Nelli Gudat. Die wirkt zwar nicht mehr mit.

Dafür hat sich Czaplewski die 24-jährige Berit Bietz mit ins Boot geholt und sich Öffnungszeiten überlegt. Ab sofort können dienstags, donnerstags und freitags von 13 bis 18 Uhr Marios handgemachte Kakaokreationen erworben werden. Die fertigt er von der Kakaobohne an selbst her. Veredelt werden seine Produkte mit Zutaten wie Gojibeeren oder Hanfsamen. Der Verzicht auf Raffinadezucker ist Czaplewski wichtig. Ebenso fair gehandelte Rohprodukte und natürlich ganz viel Liebe zum Produkt.

Berit und er strahlen über beide Ohren wie sie da so vor dem nun gemeinsamen Laden stehen. Und da gibt es noch etwas. Auf dem dazugehörigen Parkplatz steht ein grasgrüner Transporter von beachtlicher Größe. Mario Czaplewski klettert von hinten hinein und öffnet von innen eine fast fahrzeugbreite Klappe. Voilà, ein Foodtruck. Wenn auch noch komplett leer. Erst einen Tag vorher haben die beiden das „grüne Geschoss“, wie sie das wuchtige Gefährt aus den 1970er-Jahren nennen, erstanden. Von innen ist es bereits komplett ausgebaut. Mario und Berit müssen „nur noch“ die eigenen Gerätschaften hineinbauen. An Ostern soll es zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Bei den Ostertagen des Klosters Chorin wollen die beiden den Verkaufsversuch starten. Natürlich werden auch ein paar Kakao- und Schokoladentafeln mit im Gepäck sein.

Der Foodtruck soll in Zukunft Berits Reich werden. Die 24-Jährige wird auf dem Hof vor der Manufaktur Eis, Crépes und heiße Schokolade verkaufen. Ein paar Tische und Stühle und das Ganze ist bei gutem Wetter ein recht gemütlicher kleiner Café-Garten. „Ich mache mich gerade selbstständig“, sagt Berit. Sie steige also gerade so richtig mit ein bei RohKao. Auch zu anderen Open Air-Events wollen die beiden mit ihrem Bus zukünftig fahren. Aber an der grünen Farbe muss sich noch was ändern, finden Mario und Berit. Der Chef selbst träumt von Cremefarben bis Braun. Passend zu dem Kaffee aus eigener Produktion, der vielleicht folgen soll. „Geschmack und Aroma interessieren mich sehr“, sagt Mario. Um selbst rösten zu können, könnte er sich vorstellen, eine Röstmaschine selbst zu bauen. Der Kauf wäre viel zu teuer. Alles aber noch Zukunftsmusik. Die beiden probieren sich aus, gucken, was läuft und was nicht. Mario wird sich in erster Linie weiter der Produktion von handgemachten Kreationen wie Maya Gold, Nibs und Salz oder Cashew-Ingwer widmen, während Berit draußen Gäste mit selbst gemachtem veganem Eis verwöhnt. So der Plan.

Alles beginnt zunächst mit einer Idee. Denn die Konkurrenz im Umkreis hält dagegen. Allein in der nahegelegenen Friedrich-Ebert-Straße gibt es zwei Eiscafés. Eines davon befindet sich noch in der Entstehung und auch dort soll es veganes Eis in eigener Produktion geben. Mario und Berit geben sich flexibel. Der Schoko-Experte hat da auch schon wieder eine neue Idee. „Schoki mit Heilpilzen“, verrät Mario.

Weitere Infos zum Unternehmen unter www.rohkao.de