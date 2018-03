Kita-Beitragssatzung bleibt in der Kritik

Anett Zimmermann

(MOZ) 380 Unterschriften hat Susanne Müller als Vertreterin von Eltern am Montagabend in der Sondersitzung des Bildungsausschusses in Wriezen an Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) übergeben. Auf der Tagesordnung stand allein die Kita-Beitragssatzung.

Mit einer Sondersitzung des Bildungsausschusses ist in Wriezen auf die Elternproteste gegen die im November von den Stadtverordneten beschlossene neue Kita-Beitragssatzung reagiert worden. Die Versammlung fand am Montagabend nicht im sonst meist üblichen Konferenzzimmer des Rathauses, sondern von vornherein im deutlich größeren Sitzungssaal statt. 25 Interessierte – überwiegend Eltern – waren gekommen.

Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) bekannte, unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Januar von dem Thema überrascht worden zu sein, sich inzwischen damit aber intensiver befasst und auch von Eltern eingereichte Unterlagen durchgesehen zu haben. In der Stadtverordnetenversammlung im Januar hatten Eltern ihrem Unmut über die aus ihrer Sicht drastischen Beitragssteigerungen Luft gemacht und eine Überarbeitung der Satzung gefordert. Da wollte aber die Mehrheit der Stadtverordneten nicht mitgehen.

Daran hat sich offenbar nichts geändert. Die Fraktion der CDU/UWG hatte zur Februar-Sitzung allerdings den Vorschlag unterbreitet, die Staffelung der Gebühren auf die in der Satzung von 2016 aufgeführten Prozentwerte zurückzusetzen. Begründet wurde dies mit der nach der Überarbeitung der Satzung deutlich erhöhten Belastung für vollzeitbeschäftigte Eltern. Zudem sah der Vorschlag vor, die Staffelung nach unterhaltspflichtigen Kindern ebenfalls auf den Stand von 2016 zu setzen. Dadurch, so hieß es, würden Haushalte beziehungsweise Familien mit mehr Kindern wieder entlastet.

Dieser Vorschlag habe, so berichtete nun Karsten Ilm, am vergangenen Donnerstag den nicht öffentlichen Teil des Hauptausschusses mit positivem Votum passiert. Deshalb gehe er davon aus, dass diesem am Donnerstag auch die Stadtverordneten zustimmen. Die Regelung würde dann rückwirkend zum 1. März in Kraft treten.

Die Umsetzung bedeutet letztlich Mehrkosten für die Stadt, die laut Kämmerin Angelika Kerstenski allerdings nicht genau zu beziffern seien. Sie erinnerte erneut daran, dass die Kosten im Kitabereich in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind und damit auch der Zuschuss durch die Stadt. Die letzte Anpassung habe es 2007 gegeben.

Allerdings waren die Kita-Beiträge 2016 dann für alle Einrichtungen in Wriezen vereinheitlicht worden. Karsten Ilm bezeichnete das jetzt als positiv. Er regte zudem an, die Kosten künftig alle vier Jahre zu überprüfen und die Satzung entsprechend anzupassen. Susanne Müller als Sprecherin von Eltern wünschte sich, dass diese dazu aktiv eingeladen werden, zum Beispiel über einen Aushang in den Einrichtungen.

Sie fragte zudem, warum die Einkommenstabelle in Wriezen bei 48 000 Euro pro Jahr (netto) endet. Begründet wurde dies unter anderem mit der höheren Arbeitslosenquote und dem doch meist geringeren Einkommen als etwa in Strausberg, das von einer Mutter als Beispiel genannt worden war und demnach die Elternbeiträge bis zu einem Nettoeinkommen von 80 000 Euro staffelt.

Ein Vater merkte in dem Zusammenhang an, dass er inzwischen eine Gehaltsstufe unter der Wriezener Höchstgrenze liegen würde, aber dennoch den Höchstbetrag zahlen müsse: „Das erschließt sich für mich nicht.“ Diesem Beispiel, so versicherten der Ausschussvorsitzende Reiko Heinschke (CDU/UWG) wie auch Angelika Kerstenski auf Nachfrage nach der Sitzung, werde man nachgehen. Heinschke kündigte zudem an, die Sitzungsprotokolle noch einmal durchzugehen. So hatten mehrere Eltern angemahnt, dass ihre Fragen bisher nicht beantwortet seien. Dabei war ursprünglich nur für Susanne Müller, die in der Januar-Sitzung der Stadtverordneten als Vertreterin von Eltern mit einer Computerpräsentation aufgetreten war, Rederecht beantragt worden, später noch für den nicht mit ihr verwandten Ray Müller.

Kurz vor Schluss der Sondersitzung übergab Susanne Müller noch 380 Unterschriften an Bürgermeister Karsten Ilm. Mit diesen sollte die Forderung von Eltern nach einer Überprüfung der im November beschlossenen Änderung der Kita-Beitragssatzung untermauert werden.