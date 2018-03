Abschied nach 24 Jahren

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Knapp ein Vierteljahrhundert lang hat Hans-Ulrich Hengst in Fürstenwalde gewirkt – erst als Kämmerer, seit 2010 als Bürgermeister. Anlass genug, um zum Abschluss seiner Amtszeit mit ihm eine Rundfahrt zu den Orten zu unternehmen, die er geprägt hat.

Marktplatz, Fürstengalerie, Platz „Am Stern“ – während hinter dem Autofenster Fürstenwaldes Gegenwart vorbeizieht, beschwört Hans-Ulrich Hengst drinnen die Vergangenheit herauf. „Dass die Stadt Potenzial hat, war offensichtlich, aber 1994 war natürlich auch noch vieles im Argen, das gesamte Stadtzentrum hat gefehlt.“ Von seiner Heimatstadt Bad Lippspringe in Nordrhein-Westfalen – Kurparks, Heilquellen, Prinzenpalais – in das Brandenburg der Nachwendezeit: „Alles etwas dunkler, trüber, aber die Menschen unheimlich nett“, erinnert sich Hengst. Fürstenwalde liegt vor ihm wie eine Spielwiese, unendliche Gestaltungsmöglichkeiten tun sich auf. An der Seite von Bürgermeister Manfred Reim, als dessen Stellvertreter und Kämmerer, nutzt er sie.

„Die Wiederbelebung des Stadtzentrums, darauf bin ich stolz“, sagt der scheidende Bürgermeister, erklärt, dass es zum Erreichen dieses Ziels nötig gewesen sei, Wege zu gehen, die umstritten und riskant waren. Etwa mit der Gründung eines kommunalen Unternehmens – der „Gewerbe- und Industriepark Lindenstraße GmbH“ (GIP) mit Hengst als Geschäftsführer –, um Grundstücke zu kaufen und sie für eigene oder fremde Investitionen vorzuhalten.

Die Eisenbahnstraße entlang, Blick auf den Bonava-Neubau jenseits der Gleise. „Damals für die Stadtentwicklung eine strategisch wichtige Fläche, die wir gekauft haben, ohne zu wissen, was dort mal entsteht.“ Hier ein durch die GIP erworbenes und bebautes Grundstück, dort ein vermietetes Gebäude – bei Tempo 30 geht es einige Kilometer später durch den Julius-Pintsch-Ring. „Das hätte ich auch gerne noch mit auf den Weg gebracht“, am Fester zieht die ehemalige Pintsch-Villa vorbei; das vom Kreis erworbene Gebäudeensemble an der Trebuser Straße 60 soll unter anderem Kulturzentrum werden.

Überhaupt – Herzensprojekte, die er mit der Wahlniederlage nun in die Hände seines Nachfolgers geben muss: Aufbauschule, Jagdschloss, Lise-Meitner- und Uferstraße sind Stationen der Stadtrundfahrt, bei denen sich bei allem Stolz Wehmut in Stimme und Blick von Fürstenwaldes Bürgermeister mischt. „Ich hätte mir natürlich gewünscht, diese Projekte soweit vorantreiben zu können, dass alles in trockenen Tüchern ist.“ Auch wenn für ihn mit der Wahlniederlage keine Welt zusammenbreche: „Ich hätte mir einen anderen Abgang gewünscht“, sagt der 63-Jährige. „Mich enttäuscht, dass man keinen Dank für das kriegt, was man gemacht hat. Vielleicht kann man das auch nicht erwarten, aber ich bin schon irritiert, mit welchen Aussagen man heutzutage Wahlen gewinnt.“

Ein Wahlkampfthema steht aus Stein und Beton vor den Toren der Stadt: die Kläranlage bei Heideland. „Ich stehe zu meiner Aussage, dass ich für Rückzahlungen nicht zur Verfügung stehe. Wenn das meine Wahl gekostet hat, trage ich das gerne, weil ich eine Einrichtung der Stadt nicht gefährden würde, um in diesem Fall den Altanschließern einen Gefallen zu tun.“

Zurück Richtung Stadtzentrum, auf der Hangelsberger Chaussee zieht rechts das Stadion des FSV Union vorbei. Vereinspräsident Hans-Ulrich Hengst nimmt zunächst die Position des Verteidigers ein. „Kein Verein wurde vernachlässigt wegen des FSV Union“, und wechselt dann gedanklich auf die Fantribüne. „Dass wir Regionalliga spielen ist ein herausragendes Ereignis, wofür man aus sportlicher Sicht gar nicht dankbar genug sein kann“.

Die Liebe zum Fußball entdeckt Hengst, der lange Zeit Geräteturner war, nachdem er mit 14 Jahren bei einem Unfall seinen linken Arm verliert. Weil, wie sein Trainer sagt, „jeder macht, was er kann“, steigt er mit 15 Jahren in die Geschäftsführung seines Heimatvereins ein; bleibt schließlich 24 Jahre lang im Vorstand des BV Bad Lippspringe. Für die Lokalzeitung schreibt Hans-Ulrich Hengst neben der Verwaltungsausbildung Beiträge – eine Tätigkeit, die er nach seinem Umzug in Bad Lippspringes Partnerstadt, Templin, für lokale Anzeigenblätter beibehält. In Templin leistet er nach der Wende „Aufbauarbeit“ in der Verwaltung.

Die Verbindung zu seiner nordrhein-westfälischen Heimat reißt während der Brandenburger Jahre nie ab: Drei bis viermal im Jahr besucht er Familie und Freunde in der 16 000 Einwohner starken Kurstadt. Und in Fürstenwalde? Hat er nach 24 Jahren in der Stadt Freundschaften geschlossen? „Freunde darfst du nicht haben“, antwortet Hengst prompt. Weil ihm dann sofort der Vorwurf der Korruption entgegenschlagen würde, hat er Freunde nicht hier, „sondern ganz weit weg“. Einsam sei er deswegen nie gewesen, vielleicht seine Familie, doch wenn man jeden Tag zehn, zwölf Stunden unterwegs sei, „da vermisst man abends nichts“.

In der Langewahler Straße zieht ein langgestreckter, weiß verputzter Klinkerbau vorbei. „Edis anzusiedeln war eines der ersten großen Highlights“, sagt Hengst. Über die Sandwege am neuen Wohngebiet Ketschendorfer Feldmark geht es weiter in den Tränkeweg: auf der einen Seite die Erfolgsgeschichte Reifenwerk, auf der anderen das Reizthema Müll. „Der ärgert mich auch“, räumt Hengst ein, „aber ich bin unfähig, das Problem zu lösen.“

„Diese Fläche habe ich als GIP gerade erst gekauft“, Hengst deutet in der Lise-Meitner-Straße auf ein Waldstück unweit des Bahnhofs Süd. „Vielleicht mal was für einen Pendlerparkplatz.“ Als Bürgermeister verabschiedet sich Hans-Ulrich Hengst; Geschäftsführer der GIP würde er gerne bleiben. „Sie wäre eine, die mich hier halten würde.“

Dorthin zurück, wo nicht nur die Stadtrundfahrt, sondern auch die Karriere des Bad Lippspringers in Fürstenwalde begonnen hat: Das Café Herrlicher mit Blick auf den Stern nennt Hengst einen seiner Lieblingsorte in der Fürstenwalde. Von hier aus blickt er auf eine blau gestrichene Fassade in der Eisenbahnstraße. Dort, wo heute die Rahn-Grundschule sitzt, befand sich bis zur Fertigstellung des Rathauscenters 1996 das Stadthaus I, einst Amtssitz von Bürgermeister Manfred Reim und seinem Ersten Beigeordneten. „Ich glaube, unser größter Erfolg ist, dass wir die Stadt lebenswerter gemacht haben“, sagt Hengst.

Am Ende dieser Woche verabschiedet sich der 63-Jährige zunächst in den Urlaub – „kurzentschlossen weg, 14 Tage Abstand, Emotionen runterfahren“ –, dann in den Ruhestand. Ab dem 7. Mai ist Matthias Rudolph neuer Bürgermeister von Fürstenwalde. Hans-Ulrich Hengst möchte dann neue Städte entdecken, Landschaften erkunden, vielleicht bei einer Tour durch Kanada. Das Auto lässt er stehen. Er fährt Rad.