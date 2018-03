Bus „Otto“ wird repariert

Josefine Jahn

(MOZ) Bis zur nächsten Einkaufsfahrt nach Berlin müssen sich die Neuhardenberger Mitglieder und Freunde des Willkommenskreises nun etwas gedulden. Dank einer Kooperation mit dem Jugendförderverein Chance aus Buckow konnten rund 20 erwachsene Flüchtlinge sowie Kinder am 9. März eine solche Einkaufsfahrt mit „Otto“, einem ehemaligen Schulverkehrsbus, unternehmen. Bis zum Ende des Jahres sind weitere neun Fahrten in die Hauptstadt geplant. Allerdings ist der Bus am Tag nach der Berlin-Fahrt, als er Oderländer zur einer Demonstration für Frauenrechte und gegen Rassismus nach Cottbus brachte, stark beschädigt worden. Unbekannte haben den Auspuff mit Bauschaum verklebt und mehrere Scheiben des Busses eingeschlagen. Der Bus muss nun abgeschleppt und repariert werden – 6000 Euro Schaden sind es insgesamt. Ein Ärgernis, das allerdings eine erfreuliche Welle der Solidarität auslöste. „Wir freuen uns über landesweite Unterstützung“, sagt Fabian Brauns vom Jugendförderverein Chance. Dieser und der Willkommenskreis Neuhardenberg hatten nach der Demolierung einen Spendenaufruf gestartet. Mittlerweile zeigt sich Brauns zuversichtlich, dass Otto ab April wieder einsatzbereit ist. „Die Scheibenfirma erlässt uns die Hälfte des Preises“, sagt er dankbar.

Der Verein Chance hatte den Bus vor einem über die Robert-Bosch-Stiftung erhalten. „Otto ist ein Begegnungsbus“, sagt Fabian Brauns, der auch in Seelow beim Kreis-Kinder- und Jugendring für die Koordination der Jugendverbandsarbeit zuständig ist. 30 Sitzplätze hat der Bus, der einst Schulkinder transportierte, heute als Fahrzeug jenen dienen soll, die im ländlichen Raum nicht immer gut von A nach B kommen. Das sind häufig Jugendliche, aber auch Flüchtlinge, die nicht nur mit Otto fahren sollen. Der Bus soll auch der Zusammenkunft dienenn. „Toll wären noch eine Kochnische, eine Medienecke, eine Abstellfläche für Koffer und Räder“, träumt Brauns, dessen Verein das Gefährt auch anderen Gruppen zur Verfügung stellt. So auch dem Verein Willkommenskreis Neuhardenberg. „Im Dezember 2017 haben wir den Bus das erste Mal für eine Reise an die Ostsee gemietet“, erinnert sich Horst Nachtsheim vom Willkommenskreis. Die Reisenden zahlen jeweils einen Unkostenbeitrag, der die Spritkosten abdeckt.

Anfang März ging es dann nach Berlin, wo Flüchtlinge die Möglichkeit genutzt haben, Nahrungsmittel zu kaufen, die sie aus ihren Heimatländern kennen und auf dem Land nicht erwerben können. „Aber das Angebot gilt auch für alle anderen Neuhardenberger“, sagt Nachtsheim.

Mit den Fahrten sowie geplanten gemeinsamen Kochtreffen will der Willkommenskreis Neuhardenberg versuchen, Geflüchtete und andere Bürger zusammen zu bringen. Vielleicht klappt das ja im Frühjahr, auf einer der nächsten Einkaufsfahrten nach Berlin. ⇥(jsj)