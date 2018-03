Schweigeminute für Gertraude Herzog

Olav Schröder

Ahrensfelde (MOZ) Mit einer Schweigeminute gedachte die Ahrensfelder Gemeindevertretung der am 9. März gestorbenen Gemeindevertreterin Gertraude Herzog aus Blumberg. Maik Behrendt, Vorsitzender der Gemeindevertretung, würdigte das jahrzentelange Engagement von Gertraude Herzog für die Kultur- und Seniorenarbeit in und außerhalb der Gemeindevertretung. Sie habe sich mit ihrer Tätigkeit um die Entwicklung des Gemeinsinns verdient gemacht.

Gertraude Herzog wurde am 11. April 1953 geboren. Auch als die Buchhändlerin aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand treten musste, blieb sie in vielen Bereichen tätig.

Für die Linke war sie als Mitglied des Ortsbeirats Blumberg ebenso aktiv wie als Ahrensfelder Gemeindevertreterin. Sie engagierte sich für und in der Volkssolidarität und fand darüber hinaus Zeit, beispielsweise in der Chorgemeinschaft Blumberg mitzuwirken. Ob Kita, Schule oder Seniorenarbeit - das Anliegen von Gertraude Herzog war es, durch ihre Arbeit die Generationen miteinander zu verbinden. (fos)