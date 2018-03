Viola Petersson

(MOZ) Renner oder Ladenhüter? 2009 hat die Barnimer Kreisstadt den Eberswalde-Pass eingeführt. Dieser ermöglicht sozial Schwächeren den Zugang zu Kultur - zu ermäßigtem Tarif.

Mehr als 4100 Hartz-IV-Empfänger gibt es laut Jobcenter Barnim aktuell im Landkreis. Exakte Zahlen zu Eberswalde selbst liegen der MOZ nicht vor. Gleichwohl: Die Stadt hat den Bedarf erkannt. 2009 hat sie für sozial Schwache den „Eberswalde- Pass“ aufgelegt. „Er löste damals den alten Sozialpass ab“, so Sozialdezernent Jan König. Die Idee sei einfach: Bürgern mit geringerem Einkommen Teilhabe ermöglichen. Sie sollen nicht ausgeschlossen sein vom gesellschaftlichen und insbesondere vom kulturellen Leben.

Deshalb seien als Anspruchsberechtigte definiert: Empfänger von Arbeitslosengeld II, von Sozialhilfe, Grundsicherung oder einer Erwerbsminderungsrente, Flüchtlinge (mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz), Wohngeldbezieher sowie Studenten, die Bafög erhalten. Anspruchsberechtigt seien auch die Mitglieder einer „Bedarfsgemeinschaft“, also etwa die Kinder. Inhaber des Eberswalde- Passes dürfen folgende Einrichtung zum halben Preis besuchen: Stadtbibliothek, Museum (incl. Stadtführungen), Zoo, Familiengarten und Veranstaltungen des Kulturamtes, beispielsweise Gartenkonzerte.

Der Abgeordnete Carsten Zinn (Unabhängiges Wählerbündnis) hat jüngst eine Überarbeitung des „Formats“ sowie eine Qualifizierung des Passes angeregt. Er wünscht sich zudem eine Erweiterung des Angebots sowie Synergien etwa mit dem Brandenburger Mobilitätsticket. „Wir werden uns sicherlich im zweiten Halbjahr mit dem Thema im Fachausschuss befassen“, kündigt König an. Zunächst einmal sollte sich der Sozialreferent damit beschäftigen. Anfang April erwartet König den neuen Mitarbeiter. Zweifellos vertrage der Pass – auch ohne nähere Prüfung – eine modernere Gestaltung. Die weiße, schnörkellose Karte sei nicht eben zeitgemäß, räumt König ein.

Doch wie ist die Resonanz? Kommt das Angebot an? Ist es überhaupt bekannt? Wie Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten mitteilt, seien 2017 genau 151 gültige Eberswalde-Pässe „im Umlauf“ gewesen. 90 waren neu ausgestellt worden, 61 waren verlängert worden. Die Zahl der Nutznießer liegt laut König höher, da eben auch Kinder vom Pass profitieren. Welche Gruppe das Angebot bevorzugt in Anspruch nimmt, dazu konnte man im Rathaus keine Angaben machen. „Das wird statistisch nicht erfasst“, heißt es.

Offensichtlich gibt in puncto Zuspruch durchaus Luft nach oben, wie eine Umfrage in den Einrichtungen deutlich macht. Im Zoo sei der Eberswalde-Pass an der Kasse eher selten, sagt Direktor Bernd Hensch. Besucher mit geringem Einkommen nutzen häufig Angebote wie die Jahreskarte oder die Familienkarte, die es zu lukrativen Konditionen gebe. Es seien keine Massen, die kämen. Aber der Pass werde in Anspruch genommen, stellt Museumsleiterin Birgit Klitzke fest. Und die Nutzer würden sich über die Vergünstigungen freuen. „Der Eberswalde-Pass ist ein tolles Angebot“, findet sie. Ines Müller vom Familiengarten erklärt: Vor allem in den Sommerferien seien verstärkt Eberswalde-Pass-Inhaber unter den Besuchern zu registrieren. „Es kommen aber auch eine ganze Menge Berliner. Mit dem Berlin-Pass. Der gilt bei uns natürlich nicht.“

Deutlich höher ist das Interesse am Brandenburger Mobilitätsticket. Für 16,70 Euro können Eberswalder ein Monatsticket für den Stadtverkehr kaufen. 9689 solcher Tickets wurden 2017 verkauft, heißt es bei der Barnimer Busgesellschaft BBG. Über die Jahre sei die Zahl der Kunden gewachsen. Zum Teil erheblich. 2014 etwa waren es „nur“ 7811 Fahrscheine. Wobei es erfahrungsgemäß im Sommer etwas weniger und im Winter mehr Monatskarten seien.