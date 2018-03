Zweimal Willkommen, einmal Adieu

Sylvia Lange ist neue Schiedsfrau in Friedland. Sie übt das Amt mit René Wollenberg aus. © Foto: Jörg Kühl

MOZ

Friedland (Jörg Kühl) Gleich drei Mal hatten der Vorsitzende des Friedländer Stadtparlaments, Karsten Radlow, und Bürgermeister Thomas Hähle, die repräsentative Pflicht, zum Blumenstrauß zu greifen. Anlass waren zwei Ehrenamts-Wahlen und eine Verabschiedung im Rahmen der jüngsten Stadtverordnetenversammlung.

Hans-Peter Schulz, langjähriger Abgeordneter (SPD) und Ortsvorsteher von Groß Muckrow, wurde verabschiedet. Schulz war unlängst nach Beeskow umgezogen, wo er eines der ersten Modulhäuser in der Ringstraße bezog. Schulz hatte sich in Friedland vielfältig ehrenamtlich engagiert, unter anderem als Fußballtrainer im Nachmittagsband der Grundschule. Auch als Gastronom der Groß Muckrower Kneipe „Eckis Bierstübl“ war Schulz bekannt. Künftig möchte er sich in Beeskow kommunalpolitisch engagieren. „Ich werde bei der Kommunalwahl 2019 für die Stadtverordnetenversammlung antreten“, verspricht der SPD-Mann.

Friedlands Schiedsmann René Wollenberg wird sein Amt ab sofort gemeinsam mit Sylvia Lange ausüben. Sylvia Lange war vor einem halben Jahr in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Sie ist Sozialversicherungs-Fachangestellte und verfügt über eine Zusatz-Ausbildung als Mediatorin. Sylvia Lange hatte zuvor in Eisenhüttenstadt gelebt.

Der dritte Blumenstrauß ging an Norbert Miersch. Er ist neuer Ortsvorsteher von Klein Muckrow. Der Maler und Lackierer übernimmt das Amt von Mike Woyke. In diesem Jahr feiert Klein Muckrow sein 500-jähriges Bestehen. Dafür suchen Miersch und das Jubiläums-Festkomitee noch Erinnerungen, Fotos, Zeitungsausschnitte und Dokumente, die über die Geschichte des Dorfes Auskunft geben können.