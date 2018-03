Neuer Funkturm stopft weiße Löcher im Netz

Ulf Grieger

(MOZ) Die Gemeindevertreter von Golzow haben die Vertreter der Deutschen Telekom und der Firma Deutsche Funkmast grünes Licht dafür gegeben, dass sie alle Vorbereitungen für das Aufstellen eines Mobilfunkmastes treffen können. In etwa neun Monaten könnte der Mast stehen. Matthias Werner, Beauftragter für die Kommunen bei der Deutschen Telekom Technik, hatte zuvor um eine Standortentscheidung gebeten. Zur Auswahl standen eine Grünfläche zwischen ehemaligem Trockenwerk und Feuerwehr und eine Fläche am Dammweg (Storchennest). Zudem sollte entschieden werden, ob ein Stahlgittermast oder ein Stahlbetonmast gewünscht wird. Der Gittermast hätte mehr Stellfläche benötigt. Nach dem klaren Votum für einen Stahlbetonmast ging es lediglich um eine Stellfläche von zehn mal 15 Metern. Die Abgeordneten hatte sich im Vorfeld verständigt, dass der Standort in der Nähe der Feuerwehr der bessere wäre, erläuterte Bürgermeister Frank Schütz.

Der 40 Meter hohe Sendemast wird von der Firma Deutsche Funkmast nicht nur für die Telekom errichtet. Auch andere Anbieter können sich daran beteiligen. Die Telekom, so Matthias Werner, plant dort das Angebot mit GSM. Dieses „Global System for Mobile Communications“ ist ein Mobilfunkstandard für volldigitale Mobilfunknetze, der hauptsächlich für Telefonie, aber auch für leitungsvermittelte und paketvermittelte Datenübertragung sowie Kurzmitteilungen genutzt wird. Zudem soll auch die Kommunikation mit UMTS und LTE möglich sein. Ein Umstand, den Marco Zich begrüßte. Damit erspare sich die Feuerwehr, für jedes Update der Alarmierungsoftware nach Seelow zu fahren. Golzows Bauamtsleiter Axel Kraetzer gab den Hinweis, dass der Funkmast die Fläche frei lassen muss, der bereits für eine Ausgleichsmaßnahme zum Grabenbau reserviert ist. ⇥(ulg)