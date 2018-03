Schillers Erstling ganz modern

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Schauspieldirektor André Nicke von den Uckermärkischen Bühnen Schwedt macht Märchen und Musical. Aber er kann auch anders: Mit einem kleinen Schauspielteam will er Friedrich Schillers Drama „Die Räuber“ auf die Bühne bringen. Er ist begeistert von dessen Sprachgewalt: „Der Text ist ein Vulkan.“

Dabei belässt Nicke „Die Räuber“ nicht im historischen Gewand von vor 250 Jahren, als die Uraufführung in Mannheim stattfand. Er holt Schillers Erstlingswerk in unsere heutige Zeit. Bei ihm sind die Räuber um Karl Moor eine Terrorzelle, die orientierungslos mordet. Schon ein kurzer Blick, den Nicke und seine Schauspieler in das Probengeschehen gestatten, lässt ahnen: Der Schwedter Schiller wird modern.

Da ist schon das Bühnenbild. Es versetzt die Räuber nicht in einen Wald – „Die Idylle von Bäumen hätte ich nicht ausgehalten“, sagt der Regisseur –, sondern auf eine Art Industriegelände. Dort hantiert die Bande mit Sprengstoff und Waffen. Sie mordet und quält aus Rache und Wut. Revolutionäre sind sie trotz all ihrer Parolen nicht. Am Ende versinkt alles in Zerstörung. Nickes Lesart der Räuber ist: „Zivilisation ist doch, dass man sich nicht jeden Tag mit der Schippe übern Kopf haut.“

Schillers „Räuber“ sind noch immer Schulstoff – bei den Schülern meist ungeliebt und unverstanden, für manchen Lehrer einfach nur Pflicht. Mit Absicht haben die Uckermärkischen Bühnen diesen Schiller auf den Spielplan gesetzt. Vorgespräche mit Pädagogen haben die Theaterleute bestärkt, dass Schillers Jugendwerk gebraucht wird.

Es handelt von der Rivalität der Brüder Karl und Franz. Der hässliche Franz ist der zweitgeborene Sohn und hat sich stets ungeliebt gefühlt. Sein Bruder Karl dagegen ist jedermanns Liebling und studiert. Franz versucht, durch Intrigen seinen Bruder auszuspielen, um an das Erbe des Vaters heranzukommen. Der Vater glaubt den Lügen, die man in unsere heutige Sprache übersetzt als „Fake News“ bezeichnen könnte. Der Erstgeborene wird enterbt und beginnt einen Rachefeldzug. An dessen Ende stehen Tod und Zerstörung, auch der Liebsten. Ein Sich-Besinnen und Stoppen der Gewalt scheint nicht möglich.

Das Drama ist also hochaktuell. Um dem Publikum den Zugang zu Schiller in Schwedt zu erleichtern, bietet Nicke zu jeder Vorstellung Einführungsgespräche an, nur ein paar Minuten lang. Er wird seine Begeisterung für Schiller auch nach Frankfurt (Oder) tragen. Dort gastieren die Schwedter Schauspieler am 4. Mai im Kleist Forum. Die Premiere findet an diesem Freitag in Schwedt statt.

Premiere: 23.3., 19.30 Uhr, weitere Vorstellungen am 24./29.30.3. und 25./26.4., jeweils 19.30 Uhr, sowie 25./26.4. und 23./24.5., jeweils 10.30 Uhr, Uckermärkische Bühnen, Berliner Str. 46/48, Schwedt, Kartentel. 03332 538111