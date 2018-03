Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Stadtteilbüro „offis“, der Verein Frauen für Frauen sowie das Albert-Schweitzer- Gymnasium wollen mit einem Aktionstag ein Zeichen für Toleranz und Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt und gegen Homophobie setzen.

Unter dem Titel: „Du kannst alles sein…“ lädt das Stadtteilbüro offis am Dienstag, um 17 Uhr, in die kleine bühne (Lindenallee 23) zu einer Filmvorführung mit anschließender Gesprächsrunde ein. Der Eintritt ist frei. Die Aktion ist angelehnt an die Jugendfilmtage Liebesleben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Gezeigt wird eine deutsche Filmproduktion, die die Geschichte eines transsexuellen Jugendlichen beschreibt.