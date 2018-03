Aufträge vergeben

Viola Petersson

(MOZ) Die Aufträge sind vergeben. Für insgesamt 215 000 Euro lässt die Stadt in diesem Jahr wieder Geh- und Radwege sanieren. Zwei Lose waren ausgeschrieben. In beiden Fällen ging der Zuschlag an die Firma Straßenbau Tiefbau Dirk Wesebaum aus Joachimsthal.

Über das Reparaturprogramm hatte der „Runde Tisch“ bereits im Mai 2016 entschieden, so Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten auf Nachfrage. Auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse wurden die Vorhaben für 2018 definiert. Auf die Liste, die seinerzeit vom Bauausschuss bestätigt wurde, haben es folgende Bürgersteige bzw. Radwege geschafft: Triftstraße (von der Marienwerderstraße bis zur Höhe Haus Nr. 24B), Fritz-Pehlmann-Straße 13 (Kita „An der Zaubernuss“); Kopernikusring (entlang Wohnblock 35-28), Potsdamer Allee (von der Frankfurter Allee bis zur Finsterwalder Straße), Breite Straße (Bereich der Bahngleise), Dorfstraße in Tornow, Wilhelmstraße östlich (von Eisenbahnstraße bis Bergerstraße), Ringstraße (Giebelseiten innen) sowie Treidelweg. Die Arbeiten sollen – in Abhängigkeit vom Wetter – noch im März beginnen und bis November realisiert werden.

Pro Jahr stellt die Stadt etwa 200 000 Euro für Instandsetzungen am Trottoir in den Etat ein. Über die Reihenfolge bzw. die Prioritäten befindet der „Runde Tisch“. In diesem Gremium sind u. a. alle Fraktionen, die Ortsvorsteher, Senioren- und Behindertenverband vertreten.

Im vorigen Jahr konnten so folgende Geh- und Radwege auf Vordermann gebracht werden: August-Bebel-Straße/Ecke Friedrich-Engels Straße, Leibnizstraße, Freienwalder Straße südlich, Rosa-Luxemburg-Straße 4-22, Teuberstraße, Treidelweg, Breite Straße, Ringstraße, Max-Planck-Straße nördlich sowie Dorfstraße in Tornow.⇥ (vp)