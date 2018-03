Finanzierungsvorschlag zur B 158neu

Olav Schröder

Ahrensfelde (MOZ) Über einen gemeinsamen Vorschlag der Länder Berlin und Brandenburg zum Bau der Ahrensfelder Ortsumgehung informierte Ahrensfeldes Bürgermeister Wilfried Gehrke (CDU) am Montagabend die Gemeindevertretung. Demnach würden die beiden Länder die Mehrkosten für den Bau des sogenannten Troges zu gleichen Teilen übernehmen. Der Vorschlag soll dem Bund vorgelegt werden. Die Ortsumfahrung südlich der Dorfstraße soll in einem Teilabschnitt in einem "gedeckelten Trog" verlaufen.

Kommt der Vorschlag zum Tragen, so Wilfried Gehrke, könnte das Planfeststellungsverfahren fortgesetzt werden. Er sagte eine enge Zusammenarbeit mit dem Berliner Bezirk zu.

Als "bedenklich" bezeichnetet Klaus Joachim (Freie Wählergemeinschaft) den Vorschlag. Es sei nicht hinnehmbar, dass Brandenburg für die Lösung Geld ausgebe, aber nur Anwohner auf Berliner Gebiet von dem Schallschutz profitieren. Die Gemeinde sollte überlegen, ob sie eine Verlängerung des Troges bis zur Mehrower Straße fordert.

Kathrin Tietz (Bürgerverein Eiche) erinnerte daran, dass viele Radwegplanungen auf Eis liegen. Komme in die Ortsumgehung Bewegung, sollte in den Ausschüssen überlegt werden, welche Wege beim Ausbau Priorität genießen. (fos)