Auftakt zu den „Kleinen Abendmusiken“

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Freitag, um 19 Uhr eröffnet das Frankfurter ensemble „cum laude“ mit Gabriel Faurés Requiem die diesjährige Konzertreihe der „Kleinen Abendmusik“ in der Fürstenberger Nikolaikirche. Faurés Requiem kennt in seinem ungewöhnlich zuversichtlichen Charakter kaum Parallelen in Musikgeschichte. Seine Komponistenkollegen wie z.B. Berlioz und Verdi haben in der Regel die Dramatik des jüngsten Gerichtes vertont. Auch bei Brahms ist die Zuversicht auf einen Sieg des Lebens über Hölle und Tod musikalisch hart und mit einiger Wirkung erkämpft. Nur Duruflé komponierte ein ähnlich lichtes Werk. „Faurés Bild vom Jenseits hat damals ganz sicher die Menschen befremdet und dürfte auch heute noch verwundern, denn mit den verschwimmenden Tonalitätsgrenzen verschwimmen auch die jahrhundertealten Vorstellungen von einem geradezu unbarmherzigen Jüngsten Gericht“, erklärt Kantor Lutz Matthias Müller.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.