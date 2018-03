Auf der Suche nach Stromfressern

MOZ

Frankfurt (Oder) Die Frankfurter Stadtwerke und die Verbraucherzentrale Brandenburg e. V. haben vor kurzem eine Kooperationsvereinbarung für anbieterneutrale Energieberatungen unterzeichnet. Diese Kooperation beinhaltet unter anderem gemeinsame Veranstaltungen mit Energieberatern der Verbraucherzentrale.

Die Aktion startet mit dem Versand von Gutscheinen für eine persönliche Energieberatung vor Ort an ausgewählte Kunden der Stadtwerke mit besonders hohem Verbrauch. Darüber hinaus verlinken die Stadtwerke in Kürze von ihrer Webseite auf die Energieberatungsangebote der Verbraucherzentrale.

Jörg Neuhaus, Geschäftsführer der Frankfurter Stadtwerke, betont in diesem Zusammenhang: „Die Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale bringt vor allem für unsere Kunden einen erweiterten Service für energiesparende Maßnahmen in ihrem eigenen Haushalt.“

Die Frankfurter Stadtwerke setzen seit 1993 mit der Eröffnung ihres Kundencentrums auf umfangreiche und nachhaltige persönliche Beratung ihrer Kunden. Hier können Fragen zur Rechnung, zur optimalen Tarifwahl oder zu Energieverträgen genauso besprochen werden, wie Möglichkeiten der Energieeinsparung und des Klimaschutzes.

Mehr als 560 000 Ratsuchende fanden seither den Weg in das Kundencentrum. Stark nachgefragt sind mobile Messgeräte zum Prüfen des Stromverbrauchs einzelner Haushaltsgeräte, die an Kunden verliehen werden. Damit können Kunden ganz bequem ihre sogenannten Stromfresser im Haushalt aufspüren. Bei der Auswertung der Messergebnisse sind die Mitarbeiter im Kundencentrum der Stadtwerke gern behilflich.

„Mit unserer unabhängigen Energieeinsparberatung wollen wir in Frankfurt zu einer weiteren Senkung des CO2-Ausstoßes und zu einer Entlastung von Verbrauchern beitragen“, betont Lisa Högden von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Das Frankfurter Beratungszentrum der Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.. befindet sich in der Karl-Marx-Straße 8.

Auch an anderer Stelle sind die Stadtwerke bemüht über Stromsparmöglichkeiten zu informieren. Am Donnerstag wird am Gauß-Gymnasium ein Energiesparvertrag zwischen der Stadt, den Stadtwerken, dem Gymnasium und der Schülerfirma Energiedetektive Schüler GmbH unterzeichnet.