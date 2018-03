Die Arenen sind gebucht

Marco Marschall

(MOZ) Die Kandidaten stehen fest. Jetzt geht es ans Eingemachte. Schon heute sind alle fünf Bewerber ums Landratsamt ins Ofenhaus in Bernau eingeladen. Kommende Woche wird in Eberswalde debattiert und zum Schluss geht es nach Joachimsthal.

Es ist angerichtet. der Unternehmerverband Barnim ist die erste Institution, die Daniel Kurth, Othmar Nickel, Mark Matthies, Sven Weller und Michael Luthardt auf den Zahn fühlen will und hat sie heute um 18 Uhr ins Ofenhaus von Bernau eingeladen. Einlass ist um 17.30 Uhr. Es wird der erste Schlagabtausch aller fünf Kontrahenten. Moderiert wird die Veranstaltung vom Vorsitzenden des Unternehmerverbands Peter Mauel. Dementsprechend interessieren auch unternehmerische Fragen jenseits der aus Mauels Sicht „bis auf wenige Punkte nahezu identischen Wahlprogramme“. Dass fast alle das Schulamt im Barnim haben wollen und den Breitbandausbau fördern möchten, sei bereits bekannt. „Wir wollen wissen, welche Visionen, Ideen und Konzepte die Kandidaten haben“, sagt der Verbandschef. Dabei spielt unter anderem die Ansiedlung von Fachkräften eine große Rolle. Willkommen sind zur Veranstaltung laut Peter Mauel auch Kurzentschlossene.

Wer heute verhindert ist, kann sich bereits die nächste Woche vormerken. Dann wollen sich die fünf Kandidaten in Eberswalde miteinander messen. Und das gleich doppelt. Der Stadtverordnete Carsten Zinn holt sie nächsten Dienstag um 18.30 Uhr ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus im Brandenburgischen Viertel. Das hat mehrere Gründe. Zinn ist daran gelegen, dass der Landrat direkt, also vom Volk gewählt wird. Ist die Wahlbeteiligung, wie vor acht Jahren der Fall, zu gering, wird womöglich auch diesmal das Quorum nicht erreicht und die Entscheidung über das Barnimer Oberhaupt landet wieder auf dem Tisch der Kreistagsabgeordneten. Zum anderen sollen die Kandidaten den laut Carsten Zinn einzigen sozialen Brennpunkt kennenlernen, den der Barnim hat. Denn vom künftigen Chef der Kreisverwaltung wünscht er sich ein stärkeres Augenmerk auf das Viertel. Zinn will die Veranstaltung im Bonhoeffer-Haus auch moderieren und schnell zur Sache kommen. Nach kurzer Vorstellungsrunde soll der Bürger sofort Gelegenheit bekommen Fragen zu stellen. „Ich würde mich freuen, wenn der einfache Bürger da ist und nicht die erweiterten Wahlkampfteams der fünf Kandidaten“, schickt der Eberswalder schon einmal voraus und dankt der evangelischen Kirchengemeinde, dass sie die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt.

Zweiter Eberswalder Termin, an dem die Bewerber vom Volke gelöchert werden können, ist bereits einen Tag später. Gleich am Mittwoch kommende Woche geht es ab 18 Uhr im Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio weiter – also weg vom Brennpunkt ins Stadtzentrum. Dorthin hat die Barnimer FDP eingeladen. „Als FDP ist uns zum Beispiel wichtig, wie sich der künftige Landrat die Beteiligung am Finowkanal vorstellt“, sagt Ronny Fölsner, Vorsitzender der Partei im Barnim. Außerdem würden Themen wie Kreiswerke und und Unternehmensbeteiligung eine Rolle spielen. Moderieren wird Martin Hoeck.

Die bisher letzte Station des Aufeinandertreffens liegt weit im Norden des Landkreises. Die Amtsverwaltung Joachimsthal lädt am 11. April um 19 Uhr ins Rathaus ein. Moderiert wird das Bürgerforum, bei dem nach jetzigem Stand alle fünf Kandidaten dabei sein werden, von Amtsdirektor Dirk Protzmann. Gäste sind eingeladen Fragen zu stellen.

Termine auf einen Blick: Heute 18 Uhr, Ofenhaus Bernau; 27. März 18.30 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Haus Eberswalde; 28. März 18 Uhr, Bürgerbildungszentrum Eberswalde, 11. April 19 Uhr im Rathaus des Amtes Joachimsthal