Jiu Jitsu zur Gewaltprävention

Jörg Kühl

Lindenberg (MOZ) Die Rolf-Zuckowski-Grundschule führt in dieser Woche das Projekt „Sicher und stark gegen Gewalt“ durch. In der Flexklasse (Schuleingangsphase) geht es um das Training von Sozialkompetenz. Dabei wird den Kindern zum Beispiel vermittelt, dass „der Ton die Musik macht“, wie Pädagogin Anja Rintisch erläutert.

Mit dem Experiment „Milch vom Herd“ wird dies deutlich. Freundlich gesprochen wird die Aufforderung ganz anders akzeptiert, als im lauten Ton gerufen. Die Schüler der Klassenstufen drei erprobten mit Hilfe schonender Kampfkunstgriffe, gewaltgeladene Situationen zu entschärfen. Die Vierer hatten die Aufgabe, sich selbst Regeln für ein friedliches Zusammenleben aufzustellen. Die Leitsätze wurden in kleinen Gruppen diskutiert und schriftlich festgehalten. In den Klassenstufen 5 und 6 ging es um das korrekte Verhalten in den Sozialen Medien. Heiko Winkler, Vater eines Lindenberger Schulkindes und von Berufs wegen EDV-Experte, informierte über Gefahrenquellen und Methoden, diese zu umgehen. Maßgeblich vorbereitet hat die Projektwoche Lehrerin Sylvia Balzer. ⇥(jök)