Wo Mädchen und Jungen mit viel Spaß lernen

Olav Schröder

Marienwerder (MOZ) Zu einem Tag der offenen Tür hat die Grundschule in Marienwerder am Dienstag vor allem die angehenden Abc-Schützen und ihre Eltern eingeladen. Erstmals wurde der Tag nicht an einem Sonnabend, sondern an einem Schultag in der Woche durchgeführt. So sollte es ermöglicht werden, dass die Eltern einen unmittelbareren Einblick in die alltäglichen Schulabläufe bekommen, sagte der amtierende Schulleiter Olaf Ziemann.

Die künftigen Erstklässler erhalten auf diese Weise schon frühzeitig einen Eindruck von der Schule, die sie nach den Sommerferien besuchen werden. Schüler aus der sechsten Klassen führten die Besucher durch die Schule oder halfen den Erstklässlern bei Bastelarbeiten. Auch waren eine Reihe von Eltern als Helfer gekommen, mit denen sich die Gäste austauschen konnten. Zur Stärkung wurden ihnen für den Rundgang von den Schülern selbst gemachte Muffins angeboten.

Die zweite Hälfe des Tags der offenen Tür war dem bevorstehenden Osterfest gewidmet. Körbchen wurden gebastelt, Eier kunstvoll bemalt und schließlich Osternester gefüllt. In den einzelnen Räumen konnten neue und frühere Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen besichtigt werden - von den selbst gestalteten Wänden in den Fluren und im Treppenaufgang des Hortgebäudes bis hin zu der Kunstausstellung und Töpferarbeiten. In dieser Jahreszeit ist von den Beeten, die die Schüler auf dem Schulhof angelegt haben und pflegen, naturgemäß weniger zu sehen. Darauf legen sie jedoch ebenso viel Wert wie auf die Spiel- und Sportmöglichkeiten. Stolz sind sie zugleich auf die in eigener Verantwortung durchgeführte Spielgeräteausleihe und die Milchausgabe, hinter der der Förderverein steht, wie sie berichten. In den Klassenräumen konnten die Besucher große Plakate besichtigen, auf denen die Schüler ihre Lieblingsmusiker oder auf Englisch ihr Hobby vorstellen. Mit Stolz stellten die Schüler ihre Arbeiten vor. "Mir gefällt, dass unsere Schule nicht so groß ist. Hier kommen wir gerne her", sagte beispielsweise Marvin.

Gegenwärtig besuchen die Schule in Marienwerder 112 Mädchen und Jungen. Der gegenwärtige Zuzug mache sich erfreulicherweise nicht nur am unmittelbaren Berliner Rand bemerkbar, wie Olaf Ziemann sagte. Seit etwa drei Jahren wachse die Zahl der Schüler, unter anderem auch durch Neueinsteiger aufgrund von Umzügen während des Schuljahres. Für das neue Schuljahr rechnet der Schulleiter mit 25 Abc-Schützen. In den zurückliegenden drei Jahren lag ihre Zahl bei etwa jeweils 20.

Die Verlegung des Tags der offenen Tür habe sich bewährt, zog Olaf Ziemann ein Fazit. Zwar sei der Andrang nicht so groß gewesen wie sonst an einem Sonnabend. Es seien jedoch viele Besucher mit großem Interesse an dem Schulalltag gekommen. (fos)