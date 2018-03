„Ich habe Megabock drauf“

Jan-Henrik Hnida

(MOZ) Er vertritt Brandenburg beim Bandcontest „Local Heroes“, im Sommer spielt er beim Helene Beach Festival, das nächste Album wird professionell vertont: Max Meißner alias Kesh will hauptberuflicher Musiker werden. Im Gespräch mit Jan-Henrik Hnida erzählt der 26-jährige Fürstenwalder von verschlungenen Erfolgswegen und seinem ersten Videodreh.

Herr Meißner, wie kamen Sie zur Musik?

Mit 13, 14 Jahren. Zu der Zeit habe ich vieles ausprobiert. Theater, Fußball, Volleyball, Basketball. Nirgendwo war ich richtig gut. Und ich war nicht der Teamplayer. Ich wollte, dass alle sagen: „Ach, guck’ mal, der war das ja.“ Damals gab es einen Rapper in Fürstenwalde, den jeder gehört hat. Der hat mich unter seine Fittiche genommen: wie man im Takt rappt, die Reime setzt. Das hörte sich ulkig an, weil ich noch nicht im Stimmbruch war. Obwohl das viele nicht gut fanden, war Rappen das einzige, womit ich nie aufgehört habe.

Wie verdienen Sie derzeit Ihr Geld?

Ich arbeite in einem Spielzeugladen in Fürstenwalde. Ich bastle dort so verrückte Figuren aus Luftballons. Mein Chef unterstützt meine musikalische Karriere. Er war fast bei allen Auftritten dabei. Dafür erwartet er auch, dass ich bei der Arbeit 100 Prozent dabei bin – was mir nicht immer gelingt.

Und wie hat die Band zusammengefunden?

Mit der ersten Bandkonstellation musste ich oft üben. Nach zwei, drei Jahren gab es den Punkt, wo ich mehr, wo ich besser werden wollte. Für einen Teil der Band stand mehr der Spaß im Vordergrund – fast die komplette Band wurde aufgelöst. Nun spiele ich mit Auftragsmusikern aus Berlin.

Was macht denn Ihre Musik aus?

Wir spielen Rock, Funk, Rap. Der rote Faden kristallisiert sich immer mehr raus. Zum Beispiel Funk und Rock zu mischen. Am Anfang haben wir harten Rock gespielt und darauf gerappt. Das fanden viele nicht gut, was ich aber nicht verstehe: Es gibt doch keine Bibel, die uns diktiert, was wir machen dürfen. Wir mischen zwar jetzt nicht mehr so viel, trotzdem kombinieren wir etwa E-Gitarre und Bläser. Und ich kann rappen, wie ich will.

Welche Projekte stehen als nächstes an? „Rücken an Herz“ ist ja Ihr erster Song mit Video – Ihr Ausstellungsstück sozusagen.

Ich wusste, dass der Song auf der nächsten Platte keinen Platz finden wird, weil er rockig ist, die Platte aber funkiger wird. Trotzdem fand ich den Song gut und wollte endlich ein Video machen. Wir haben eine Filmtruppe zusammengestellt, ein professionelles Team, das schon für Samsung und den Rapper SSIO arbeitete. Wir hatten so zwei, drei Tage. Alle hatten Bock – und wollten kein Geld dafür.

Für unser nächstes großes Projekt hat voriges Jahr jeder auf seine Gage verzichtet, um es in die Bandkasse zu schmeißen. Mit unserem Eigenkapital wollen wir ins Berliner Tonstudio Wong. The Boss Hoss, Peter Fox und Seeed haben dort schon aufgenommen. Weil das Album für Deutschland, Österreich und die Schweiz vertrieben werden soll, kostet das natürlich.

Rückschau: Wie waren Ihre Erfahrungen beim Nachwuchswettbewerb „Local Heroes“ für Brandenburg?

2016 waren wir Zweiter. Nach sechs vorherigen Contests hatten wir eigentlich keine Lust mehr – brauchten aber die Kohle. Letztes Jahr gewannen wir. Die Konkurrenz war heftig. Trotzdem empfehle ich jeder jungen Band solche Wettbewerbe. Denn wann hast du schon mal die Möglichkeit, in den krassesten Klubs zu spielen? Wir waren im Astra in Berlin, im SO36 und so weiter. Dort lernst du auch andere Bands kennen und denkst bei einigen: Okay, ich mach’ nen Blumenladen auf – so gut sind die.

Sie sind Sänger für Brandenburg im Deutschlandfinale „Local Heroes“ – Last oder Lust?

Ich habe Megabock drauf. Es hat ja bei „Local Heroes“ bisher noch keine Brandenburger Band gewonnen. Weil die Entscheidung zur Hälfte beim Publikum liegt, wird das Finale in Frankfurt/Main schwer. Meistens gewinnen Musiker aus Düsseldorf, Köln oder Frankfurt/Main, da die Fans dort wohnen. Das spornt an.

Sind Sie schon mal in Frankfurt (Oder) aufgetreten?

Natürlich. Im Museum Viadrina, in der Uni, im Kleist Forum. Dieses Jahr spielen wir dreimal hier. Am 1. Mai beim Brückenfest, auf dem Stadtfest, und beim Helene Beach Festival. Wir stehen auf der Hauptbühne, am gleichen Abend wie mein Rap-Idol Kool Savas. Der Wahnsinn!