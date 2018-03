Gedenken an die Jakobsthals

Die zwei Ersten: 68 000 Stolpersteine wurden in 21 Ländern schon verlegt. In der Gemeinde Rüdersdorf geschah das erstmals. © Foto: Gerd Markert

Margrit Meier

Herzfelde (MOZ) Zwei Stolpersteine sind am Dienstag vor dem Wohnhaus Strausberger Straße 29 verlegt worden. Auf den Messingplatten sind die Namen von Karoline und Max Jakobsthal verewigt. Mutter und Sohn waren jüdischen Glaubens. Er starb im KZ Sachsenhausen. Sie an den Folgen der Entbehrungen im KZ Theresienstadt.

Was verbindet Dmitri Silbermann (52), gebürtiger Moskauer und seit 25 Jahren in Berlin lebend; mit Liesel Becker (85) aus Neustadt an der Weinstraße? Was führt diese beiden Menschen am Dienstag nach Herzfelde? Vor ein normales Wohnhaus in der Strausberger Straße 29?

Es ist etwa zwei Jahre her, erzählt Liesel Becker, als Dmitri Silbermann sie anruft. Und fragt, ob sie einen Max Jakobsthal kennen würde. Ja, antwortet die Hochbetagte, das war mein Onkel. Auch Charlotte, die Ehefrau von Max; und Anneliese, Tochter der beiden, sind ihr bekannt. Er habe, erzählt der gebürtige Moskauer, auf einem Flohmarkt, auf dem er nach Feldpost von Soldaten sucht, eine Postkarte von Max und eine Kennkarte für Anneliese gefunden.

Die Postkarte – und da treibt es so manchem der rund 30 am Dienstag nach Herzfelde Gekommenen Tränen in die Augen –, ist das letzte Lebenszeichen von Max Jakobsthal.Aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen schreibt er eine vorgedruckte Karte an seine Charlotte. Darauf wird ihr, sie ist Witwe, wenn sie die Karte erhält, mitgeteilt, dass Max Jakobsthal an einer Lungenentzündung gestorben ist. Max Jakobsthal, damals 42, muss diese Karte wenige Tage, bevor die Nazis ihn am 10. März 1942 in den Tod schicken, ausfüllen. „Er muss geweint haben, denn die Tinte ist teilweise zerlaufen. Er wusste, welches Schicksal ihn erwartet“, erzählt Liesel Becker. Charlotte Jakobsthal, geborene Wanderscheck, die Schwester ihrer Mutter, steht plötzlich mit den Kindern Anneliese, Gerd und Manfred allein da. Ohne Lebensmittelmarken, ohne den Ernährer.

Auch Charlottes Schwiegermutter, Karoline Jakobsthal, wird deportiert. Am 3. Oktober 1942 nach Theresienstadt. Ihr Todestag, so steht es auf dem Stolperstein, einem von 68 000, die der Künstler Gunter Demnig seit 1997 in 21 Ländern verlegt hat, ist der 22. Juni 1945.

Max und Karoline Jakobsthal stehen, so betont Bürgermeister André Schaller, stellvertretend für die Rüdersdorfer Juden, von denen es 1933 noch 37 gab. „Wir haben schon vor einigen Jahren überlegt, ihrer mit diesen Stolpersteinen zu gedenken. Aber die Redenstraße, in denen sie vor allem wohnten, gibt es nicht mehr. Wir empfanden das als unwürdig. Und sind umso dankbarer, dass Herr Silbermann und Frau Becker jetzt die Initiative ergriffen haben“, sagte Schaller. Er zähle auf den Heimatverein, der weiter forsche, etwa zur Familie Herrmann, die in Herzfelde ein Kaufhaus betrieb. Auch deren Namen - Paul, Antonie und Günter – las Gymnasiast Ralf Maiwald in Gedenken an all die Juden, die in Rüdersdorf lebten und deportiert wurden bzw. die sich das Leben nahmen, um dem KZ zu entgehen, vor.

„Mein Onkel Max war ein sanfter, ein freundlicher Mann“, erinnert Liesel Becker an ihren Onkel, den sie als Kind noch kennen lernte. Doch über sein Schicksal wurde in der Familie später nur getuschelt. „Sonst war dieses Thema tabu“, sagte die alte Dame. Dank ihr und dem Engagement von Dmitri Silbermann wird nun an Max Jakobsthal und seine Mutter Karoline erinnert. Silbermann übrigens hatte Liesel Beckers Namen in Yad Vashem, der weltweit bedeutendsten Gedenkstätte, die an die nationalsozialistische Judenvernichtung erinnert, in Jerusalem gefunden. Und nicht locker gelassen, bis er sie vor rund zwei Jahren anrief. Und Gunter Demnig, der mittlerweile eine Stiftung gegründet hat, hat einen großen Anteil daran, dass dieses Kapitel deutscher Geschichte in Europa nicht vergessen wird. „Die Steine im Pflaster haben etwas Besonderes: man muss, wenn man den Text lesen will, sich verbeugen vor den Opfern“, sagte er in Herzfelde.